“Оттава” – “Флорида” (3:6): три очка Дадонова

Дадонов принимает поздравления

Евгений Дадонов оформил дубль в большинстве и сделал передачу на победный гол Фрэнка Ватрано, чем помог “Флориде” (21-14-5) одержать шестую победу в восьми матчах (6-2-0). “Пантерз” ударно провели второй период, в котором забросили четыре шайбы. Всего в составе “Флориды” очки набрали 13 человек, а Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов.

“Начали мы игру медленно, но потом разогнались, – сказал Бобровский, одержавший первую победу в гостях с 12 ноября и прервавший неудачную выездную серию из четырех игр. – Во втором периоде мы доминировали. А в третьем солидно и умно играли в обороне. Хороший матч”.

“Оттава” потерпела третье подряд поражение. Голом и передачей у “Сенаторз” отметился Тайлер Эннис. Защитник Никита Зайцев, пропустивший восемь матчей из-за травмы, в среду принимал участие в тренировке и мог сыграть в четверг, но пока остался в списке травмированных.