“Питтсбург” – “Сан-Хосе” (2:3 ОТ): первый матч без Гюнтцеля

Бернс, Блюгер и Зак Эштон-Риз

Гол Брента Бернса в большинстве на третьей минуте овертайма принес “Сан-Хосе” (18-21-3) вторую победу в семи матчах (2-4-1). Первой звездой встречи стал вратарь “Шаркс” Аарон Делл (36 сэйвов), еще по шайбе у гостей забросили Томаш Гертл и Логан Кутюр. Джо Торнтон сделал 1080-ю передачу в карьере и переместился на седьмое место в истории НХЛ, обойдя Адама Оутса. Также Торнтон вместе с Патриком Марло и Здено Харой стали 12-м, 13-м и 14-м хоккеистами, сыгравшими хотя бы по матчу в НХЛ в четырех десятилетиях.

“Питтсбург” (24-11-5) не смог продлить победную серию до четырех игр. Оба гола “Пингвинз” забил Патрик Хорнквист, а вратарь Тристан Джарри, сделавший 28 сэйвов и признанный второй звездой месяца, потерпел первое поражение с 10 декабря.

“Пингвинз” провели первый матч без своего лучшего бомбардира Джейка Гюнцеля, который после операции на плече пропустит от четырех до шести месяцев. Евгений Малкин, игравший в тройке с Александром Гальченюком и Брайаном Растом, остался без очков впервые за последние 10 игр.