Сборная России обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2020 (видео)

В субботу, 4 января, определяются оба финалиста чемпионата мира по хоккею среди игроков возрастом до 20 лет, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец. В первом полуфинальном сегодняшнем поединке сборная России смогла одолеть команду Швеции лишь в дополнительной пятиминутке – 5:4.
Шведы дважды вели в счете по ходу матча в Остраве – 1:0 и 4:3, так что в том, что не удержали преимущество могут винить лишь себя. Больше всего шайб соперники забросили в первом периоде, который остался за россиянами – 3:2. Однако затем дважды отличись скандинавы, а Россия избежала поражения в середине третьего периода. Все решилось в овертайме: на четвертой минуте дополнительной пятиминутки Иван Морозов принес главным фаворитам турнира путевку в финал.