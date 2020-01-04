Сборная России обыграла Швецию и стала первым финалистом МЧМ-2020 (видео)

В субботу, 4 января, определяются оба финалиста чемпионата мира по хоккею среди игроков возрастом до 20 лет, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец. В первом полуфинальном сегодняшнем поединке сборная России смогла одолеть команду Швеции лишь в дополнительной пятиминутке – 5:4.



Шведы дважды вели в счете по ходу матча в Остраве – 1:0 и 4:3, так что в том, что не удержали преимущество могут винить лишь себя. Больше всего шайб соперники забросили в первом периоде, который остался за россиянами – 3:2. Однако затем дважды отличись скандинавы, а Россия избежала поражения в середине третьего периода. Все решилось в овертайме: на четвертой минуте дополнительной пятиминутки Иван Морозов принес главным фаворитам турнира путевку в финал.

Швеция – Россия 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Сандин (Густафссон), 00:16, 1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев), 03:04, ГБ, 1:2 Хованов (Александров, Денисенко), 05:40, ГБ, 1:3 Соколов, 12:05, 2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин), 14:54, ГБ, 3:3 Сандин (Фагемо, Нессен), 31:02, ГБ, 4:3 Лундквист (Сандин), 44:25, ГБ, 4:4 Соколов (Хованов), 48:35, 4:5 Морозов, 63:25

Вратари: Альнефельт – Аскаров (Мифтахов, 44:25).