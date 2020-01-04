Сергей Климентьев: «По организации же Рождественский турнир напоминает чемпионат мира»

С 3 по 7 января в Минске проводят матчи международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь, в котором принимает участие и ветеранская сборная Украины. На турнире украинская команда провела уже два поединка – сначала украинцы обыграли швейцарцев (4:1), а позже уступили сборной Финляндии (1:6).

Защитник украинской команды Сергей Климентьев пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями от турнира:

— Мы были удивлены, когда вышли на разминку и увидели заполненный болельщиками первый ярус трибун. “Чижовка-Арена”, где проходят матчи, не уступает уровню НХЛ.

По организации же Рождественский турнир напоминает чемпионат мира. Такие состязания способствуют популяризации хоккея в Беларуси и за ее пределами. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, это хорошая традиция.



По материалам сайта БЕЛТА



Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber



