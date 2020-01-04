Новое на сайте

еще
Суббота, 4 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВетеранская сборная Украины стартовала с победы над швейцарцами на Рождественском турнире в Минске
Хоккей

Ветеранская сборная Украины стартовала с победы над швейцарцами на Рождественском турнире в Минске

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сегодня, 3 января, в Минске ветеранская сборная Украины матчем против Швейцарии стартовала на Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Матч украинцы начали с заброшенной шайбы – ещё в первые пять минут в воротах швейцарцев отличился Сергей Варламов. Однако уже спустя 3 минуты команда Швейцарии прошила украинского голкипера и сравняла счёт на табло.

Вновь выйти вперёд украинцы смогли только на экваторе поединка, когда Сергей Климентьев с синей линии мощно прошил вратаря противника. А швейцарцы, в свою очередь, как бы не пытались отыграться – ещё раз прошить украинского голкипера им так и не удалось.

Читайте также:  «Динамо» опубликовало полную видеоверсию масштабного шоу на «Минск-Арене»

Третий период, как и два первых, украинцы начали с заброшенной шайбы – на этот раз отметился защитник Андрей Срюбко. А отрыв до трёх шайб под конец встречи увеличил Роман Сальников, установив окончательный счёт в матче.

Отметим, что свой следующий матч украинцы сыграют уже завтра, 4 января, против команды из Финляндии. Матч начнется в 13:30.

Украина – Швейцария 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы:1:0 – 3:08 Варламов (Сальников), 1:1 – 6:55 Эггер (Принц), ГБ, 2:1 – 30:48 Климентьев (Срюбко, Ларионов), ГБ, 3:1 – 44:32 Срюбко (Исаев), 4:1 – 53:02 Сальников (Шафаренко, Варламов).

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Калгари” – “Рейнджерс” (4:3): пять голов за 13 минут

Сергей Варламов: «На турнире в Минске наша команда надеется войти в тройку сильнейших»

Названы тренеры команд в “Матче звезд”

Поддержка сборной Украины на трибунах в Минске

Матчи регулярного чемпионата 3 января 2020 года (онлайн)

Закрыть