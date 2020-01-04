Ветеранская сборная Украины стартовала с победы над швейцарцами на Рождественском турнире в Минске

Сегодня, 3 января, в Минске ветеранская сборная Украины матчем против Швейцарии стартовала на Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Матч украинцы начали с заброшенной шайбы – ещё в первые пять минут в воротах швейцарцев отличился Сергей Варламов. Однако уже спустя 3 минуты команда Швейцарии прошила украинского голкипера и сравняла счёт на табло.
Вновь выйти вперёд украинцы смогли только на экваторе поединка, когда СергейКлиментьев с синей линии мощно прошил вратаря противника. А швейцарцы, в свою очередь, как бы не пытались отыграться – ещё раз прошить украинского голкипера им так и не удалось.
Третий период, как и два первых, украинцы начали с заброшенной шайбы – на этот раз отметился защитник Андрей Срюбко. А отрыв до трёх шайб под конец встречи увеличил Роман Сальников, установив окончательный счёт в матче.
Отметим, что свой следующий матч украинцы сыграют уже завтра, 4 января, против команды из Финляндии. Матч начнется в 13:30.