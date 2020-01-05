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Хоккей

Алексей Брага: «Такие турниры содействуют воспитанию юных хоккеистов»

Николай ПисаревНет комментариев
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С 3 по 7 января в Минске проводят матчи международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь, в котором принимает участие и ветеранская сборная Украины. На турнире украинская команда провела уже два поединка – сначала украинцы обыграли швейцарцев (4:1), а позже уступили сборной Финляндии (1:6).

Исполнительный директор УХЛАлексей Брага пообщался с журналистами и поделился своими впечатлениями от турнира:

—Такие турниры содействуют воспитанию юных хоккеистов. Здесь за игрой легенд наблюдает подрастающее поколение. Для ребят это хорошая школа и возможность увидеть известных спортсменов.

По материалам сайта БЕЛТА

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Источник: uhl.ua
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