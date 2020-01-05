Константин Буценко: «Я хочу, чтобы ребята, через такие игры, как можно быстрее вернулись в тонус»

Главный наставник белоцерковчан Константин Буценко прокомментировал исход поединка, в котором его подопечные проиграли«Донбассу» со счетом 7:3.

«Получилась хорошая игра, мы забили три гола, но у нас было очень много удалений. Естественно, мы теряли силы, когда играли в меньшинстве. Я не скажу, что это были серьезные удаления, но они сказались на физическом состоянии и игре команды, потому что приходилось больше обороняться, больше тратить сил.



«Донбасс» – мастеровитая команда, они смогли воспользоваться большинством. Нам есть над чем поразмыслить. Думаю, у нас все будет в порядке».



Следующий поединок подопечные Константина Буценко сыграют 9 января. На своей площадке они буду принимать лидеров турнирной таблицы – хоккеистов из Кременчуга.





По материалам сайта ХК «Донбасс»