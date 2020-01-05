Ковальчук хочет сыграть в понедельник

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук хочет и дальше играть в НХЛ. Он очень рад, что “Монреаль Канадиенс” предоставил ему шанс.

36-летний нападающий в пятницу подписал однолетний двусторонний контракт с канадской командой. В НХЛ он заработает $700 000. В АХЛ, если его туда отправят, его зарплата составит $70 000 за сезон.

“Дело не в деньгах, – сказал Ковальчук в субботу на встрече с журналистами в Bell Centre. – Я хочу быть в деле, хочу играть. Это то, что я люблю. Мои дети спрашивали меня, есть ли здесь снег. Они хотели поехать со мной”.

Ковальчук не играл против “Питтсбург Пингвинз” в субботу, но надеется, что его включат в заявку на матч против “Виннипег Джетс”, который состоится в понедельник.

“Я немного устал, потому что прилетел сегодня утром, – сказал Ковальчук. – Мало спал, но чувствую себя хорошо. Я уже встретился с ребятами и тренерским штабом. Меня очень хорошо приняли, все замечательно. Я хочу как можно скорее начать играть. Решать тренеру, но надеюсь, что смогут сыграть завтра”.

Он по-прежнему будет играть под 17-м номером. В этом ему помог его бывший одноклубник по “Лос-Анджелес Кингз” Нэйт Томпсон. Он договорился, что защитник Бретт Кулак будет играть под 77-м номером.

“Это все Нэйт организовал. Меня здесь не было, – сказал Ковальчук. – Я подготовил для него небольшой подарок. Очень благодарен ему. Это много для меня значит”.

1 июля 2018 года после пяти лет в КХЛ Ковальчук подписал трехлетний контракт с “Кингз” на $18,75 млн. За эту команду форвард провел 17 матчей, набрав девять (3+6) очков. Потом он перестал попадать в заявку и пропустил последние 18 игр. 18 декабря “Кингз” выставили Ковальчука на драфт отказов и разорвали с ним контракт.

“Я хотел получить шанс начать все с чистого листа. Понятно, что в “Кингз” все пошло не так, как я хотел, – сказал Ковальчук. – Но я очень ценю то, что там сделали для меня и моей семьи. Это отличный клуб с замечательными хоккеистами. Но теперь я здесь и рад этому. Я впервые буду играть за канадскую команду. Это новый опыт для меня, я уже вижу разницу. Там было значительно меньше журналистов”.

Ковальчук был выбран клубом “Атланта Трэшерз” под первым номером на драфте 2001 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 897 матчей за “Трэшерз”, “Нью-Джерси Девилз” и “Кингз”, набрав 859 (436+423) очков, в том числе 43 (19+24) балла в 81 игре после возвращения в НХЛ. На его счету также 32 поединка розыгрыша Кубка Стэнли, в которых он заработал 27 (11+16) очков.

В чемпионатах 2005-06 и 2007-08 годов он забрасывал по 52 шайбы и шесть раз забивал не менее 40 голов за сезон. В 2012 году Ковальчук набрал 19 (8+11) очков в 23 играх плей-офф, чем помог “Девилз” выйти в финал Кубка Стэнли, где они за шесть матчей проиграли “Кингз”.

“Монреаль” сейчас играет без нападающих Джонатана Друэна (травма верхней части тела), Пола Байрона (нижняя часть тела), Джоэла Армиа (верхняя часть тела) и Брендана Галлахера (верхняя часть тела). Друэн и Байрон пропустили по 22 матча каждый, Армиа – четыре игры, Галлахер – одну. Все они находятся в списке травмированных.

“В команде сейчас немало травмированных. Надеюсь, что все ребята быстро восстановятся, – сказал Ковальчук. – Команда играет на высоких скоростях, есть небольшие ребята, которые летают по площадке, много молодежи. Это здорово”.