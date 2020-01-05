Кросби может поехать с “Пингвинз” на выезд

Сидни Кросби

Ближайшие три матча “Питтсбург Пингвинз” проведет в гостях, и Сидни Кросби может поехать с командой на выезд во вторник.

14 ноября прошлого года центрфорварду сделали операцию на мышцах кора (нижней части туловища), и он уже пропустил 23 игры. Капитан команды заявил, что будет тренироваться самостоятельно, пока “Пингвинз” будут в отъезде в эти выходные. В субботу (воскресенье, 03:00 мск) “Питтсбург” встречается в гостях с “Монреаль Канадиенс”, а на следующий день играет во Флориде против местных “Пэнтерз”.

Эти два поединка “Пингвинз” точно проведут без Кросби. Однако хоккеист не исключает, что может полететь с командой в понедельник в Лас-Вегас, где во вторник состоится матч против “Вегас Голден Найтс”.

“Я не уверен в этом. Мы решим этот вопрос в выходные, – сказал Кросби. – Скорее всего, я буду здесь кататься, пока команда играет в гостях. Было бы здорово снова оказаться вместе с ребятами. Я уже много пропустил, но я буду делать все, чтобы вернуться в состав”.

В пятницу Кросби вышел на тренировку “Пингвинз” в свитере, который означает, что против этого игрока нельзя применять силовые приемы. По ходу занятия он надел обычный свитер и отрабатывал большинство с Евгением Малкиным, Крисом Летангом, Патриком Хорнквистом, а также Джаредом Макканном и Брайаном Растом, которые меняли друг друга.

“Большинство, да и вообще тренировки с ребятами пойдут на пользу, – сказал Кросби. – Это уже похоже на игру. Намного лучше, чем кататься одному. Тут есть элемент соперничества. И конечно, очень приятно снова оказаться на льду со всеми”.

Кросби принимал участие не во всех упражнениях. В его отсутствие Малкин работал в центре первой тройки с Алексом Гальченюком на левом фланге и Растом на правом.

Кросби последним покинул лед, проведя на нем почти полтора часа.

“Я чувствую себя лучше с каждой неделей, – сказал Кросби. – Меня это очень радует. Я бы очень хотел играть, но всему свое время”.

Кросби впервые после операции вышел на тренировку с командой во вторник, но в среду занимался отдельно. Во вторник он катался с остальными игроками потому, что другого времени для тренировки не было. По этой же причине он вышел на занятие со всеми и в пятницу.

Кросби приступит к постоянным тренировкам с командой, когда врачи разрешат ему работать с контактом.

“Это важный шаг, – сказал хоккеист. – Когда тебе разрешают контакт, появляется возможность понять, как тело реагирует на нагрузки. Пока я к этому не готов, поэтому буду кататься с травмированными и временами выходить на лед с командой. Тут все зависит от ситуации”.

По мнению тренера Майка Салливана, присутствие Кросби на тренировке стимулирует остальных.

“Это самым положительным образом сказывается на команде, – сказал Салливан. – Ребятам нравится, когда он находится на льду. Он идет на поправку, и нас это радует. Мы очень рады видеть его в составе”.

Когда Кросби вернется в строй, ему придется играть без своего постоянного партнера по звену Джейка Гюнцеля. Во вторник ему сделали операцию на плече и, как ожидается, он выбыл на срок от четырех до шести месяцев. Гюнцель – лучший снайпер (20 голов) и бомбардир (43 очка) команды.

Также из-за травм не играют защитники Брайан Дюмулин (операция по восстановлению голеностопа) и Джастин Шульц (нижняя часть тела), а также центрфорвард третьего звена Ник Бьюгстад (операция по восстановлению мышц кора). Бьюгстад уже встал на коньки и тренируется отдельно от команды, Дюмулин и Шульц пока еще не приступили к занятиям на льду.

Без Кросби “Питтсбург” одержал 14 побед, потерпел пять поражений в основное время и четыре в дополнительное. Центрфорвард проводит 15-й сезон в НХЛ и в 17 играх набрал 17 (5+12) очков.

“В любой команде на проблемы стараются смотреть как на новые возможности, пытаются найти выход из ситуации. Это относится как к отдельным игрокам, так и ко всей команде. Это всегда помогает, – сказал Кросби. – Набирает очки тот, у кого это получается. Такой подход работает в регулярном сезоне и в плей-офф. Конечно, мы настроены на плей-офф. Мы хорошо потрудились, и у нас есть шанс попасть в плей-офф. Мы действительно хорошо играли. … Каждая команда должна пройти через это”.