Ленер восстановится в ближайшее время

Робин Ленер

Робин Ленер восстановится в ближайшие дни. Голкипер “Чикаго Блэкхокс” получил травму колена в выездном матче против “Ванкувер Кэнакс”, который состоялся в четверг и завершился поражением “Блэкхокс” со счетом 5:7.

“Мы по-прежнему пытаемся понять, насколько тяжелой оказалась травма, – сказал в субботу тренер “Блэкхокс” Джереми Коллитон. – Сегодня он не катался”.

Ленеру потребовалась помощь врача после столкновения с нападающим “Кэнакс” Таннером Пирсоном за пять минут до окончания третьего периода, но вратарь доиграл матч до конца. После игры ему на колено наложили пакет со льдом. Сам спортсмен утверждал, что повреждение не очень серьезное.

В нынешнем чемпионате Ленер одержал 12 побед, потерпел семь поражений в основное время и четыре в дополнительное, пропуская в среднем 2,92 шайбы за игру (КН) и парируя 92,2% бросков (ОБ). Хоккеист проводит первый сезон в “Чикаго”, с которым он 1 июля 2019 года подписал однолетний контракт на $5 млн.

В воскресенье (понедельник, 03:30 мск) “Чикаго” встречается дома с “Детройт Ред Уингз”, и в этом матче должен играть Кори Кроуфорд (6-11-2, КН – 3,2, ОБ – 90,5%). В последний раз Кроуфорд защищал ворота “Блэкхокс” 23 декабря. Тогда он пропустил четыре шайбы с 20 бросков от “Нью-Джерси Девилз” и был заменен после 30 минут игры.

“Тот матч против “Нью-Джерси” сложился не очень удачно, – сказал Кроуфорд. – Но не думаю, что я играл плохо. Просто надо было разочек выручить команду. Не знаю. Буду работать дальше. Я по-прежнему считаю, что могу помочь команде. Но (Ленер) хорошо играет в последнее время, так что (Коллитон) сделал ставку на него, и мы одержали несколько очень важных побед. Ну а мне надо поддерживать форму, чтобы быть готовым воспользоваться шансом, когда такой появится”.

Коллитона не очень беспокоит то, что Кроуфорд не играл почти две недели.

“Он подготовится, – сказал тренер. – Он трудится на тренировках, отлично там выглядит. Вообще он надежно играл в этом сезоне. Посмотрим, как он отреагирует на такой шанс”.

В субботу “Блэкхокс” (18-18-6) вызвали из АХЛ голкипера Кевина Ланкинена.