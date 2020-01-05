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Хоккей

Олег Шафаренко: «Мы не использовали свои моменты»

Николай ПисаревНет комментариев
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С 3 по 7 января в Минске проводят матчи международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь, в котором принимает участие и ветеранская сборная Украины. На турнире украинская команда провела уже два поединка – сначала украинцы обыграли швейцарцев (4:1), а позже уступили сборной Финляндии (1:6).

Автор единственной шайбы украинцев в матче против Финляндии Олег Шафаренкопрокомментировал исход матча:

— Последние годы финны привозят достойный состав на данный турнир. Было очевидно, что сборная команда Финляндии станет для нас сильным соперником. Поэтому мы готовились к игре и начали довольно неплохо.

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К сожалению, мы не использовали свои моменты, а финны же наоборот – все шансы реализовали.До этого мы сыграли сложный матч и нужно быть действительно хорошо натренированным спортсменом, чтобы сыграть второй матч за два дня на высоких скоростях.

К этому мы оказались не готовы физически.Финны катались лучше и создавали комбинации.Не зря, финская школа славится хорошим катанием и пониманием игры.Все их игроки играли в хоккей на высшем уровне. Я считаю, что они заслуженно одержали победу.

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По материалам сайта Федерации хоккея Украины

Источник: uhl.ua
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