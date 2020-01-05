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Хоккей

Олофссон пропустит пять-шесть недель

Николай ПисаревНет комментариев
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Виктор Олофссон

Нападающий “Баффало Сэйбрз” Виктор Олофссон выбыл из строя на срок от пяти до шести недель из-за травмы нижней части тела.

Форвард получил повреждение в четверг в третьем периоде встречи против “Эдмонтон Ойлерз” (3:2 ОТ) после падения в углу площадки.

Олофссон лидирует среди новичков по голам (16) и очкам (35), а также занимает второе место в “Сэйбрз” в этих категориях после Джека Айкела (26 голов, 54 очка).

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Также у “Баффало” травмирован нападающий Джефф Скиннер, который из-за повреждения верхней части тела пропустит три-четыре недели.

В субботу “Сэйбрз” (18-17-7) примут “Флориду Пэнтерз” в KeyBank Center.

Источник: nhl.ru
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