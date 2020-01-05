Сборная Швеция завоевала бронзовые медали на МЧМ-2020 (видео)

Сборная Швеции после провального прошлого года вернулась на пьедестал молодежного чемпионата мира, благодаря непростой победе над Финляндией в матче за третье место турнира в Чехии.
Финны дважды вели в счете по ходу встречи, но «тре крунур» оба раза отыгрывались и сумели выйти вперед в середине второго периода. В итоге, матч так и завершился со счетом 3:2.
МЧМ-2020. Матч за трете место:
Швеция– Финляндия 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Шайбы: 0:1 Пуйстола (Ноусиайнен, Танус), 08:22, 1:1 Сандин (Лундквист, Фагемо, бол), 12:08, 1:2 Маччелли, 19:00, 2:2 Фагемо (Хегландер, Гиннинг), 30:34, 3:2 Эберг (Нессен), 33:19
Вратари: Альнефельт – Аннунен
По материалам сайта XSPORT
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