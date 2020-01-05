В Минске состоялся Рождественский форум

Сегодня, 4 января, в рамках международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь состоялся Рождественский форум, на котором главы федераций и именитые хоккейные функционеры со всего мира делились своим опытом развития внутри государств.

На семичасовой конференции выступили 16 спикеров из 13 хоккейных стран, которые поделились своими наработками в спортивной, так и в маркетинговой составляющей работы внутри национальных чемпионатов и сборных.

Заместитель председателя Республики Беларусь и член совета ИИХФ Сергей Гончаров отметил, что в первую очередь, форум – это повод делиться ценным опытом между разными странами:

— На Рождественском турнире представлено более 25 стран, и с каждым годом их количество увеличивается. Вообще, сам Рождественский турнир – особенный для нашей страны. Это не только спортивные соревнования и развлечение – это бесценный обмен опытом. Ведь если ты перестаёшь учиться, ты перестаёшь и прогрессировать.





Форум открывали спикеры из США, Швейцарии, Финляндии и Беларуси, которые в своих докладах рассказали о внедрении программ тренировок с учётом возрастных особенностей, подготовке хоккейных вратарей с самого раннего возраста, о пути национальных сборных с нуля до золота на чемпионатах мира в элитном дивизионе, а также о концепции безопасности в подготовке юных хоккеистов.

Экс-президент Федерации хоккея США Рон ДеГригорио рассказал о модели развития и философии детского хоккея в Америке:

— Мы хотим, чтобы хоккей влиял на развитие всего американского сообщества, и дети, приходя с тренировки, спрашивали у родителей, когда они снова вернутся на лёд. Вообще, система развития американского хоккея делится на 7 этапов – начиная с самого рождения и заканчивая переходом во взрослый хоккей (от 0 до 19 лет)





Основа американской модели в том, чтобы не делать акцент на статистику, количество побед или поражений, и сейчас мы вышли на тот уровень, чтобы родители сами понимали, что нужно терпеть, а детям, в первую очередь, нужно учиться правильно играть.





Мы придерживаемся той философии, что хоккей, в отличии от других видов спорта, – на всю жизнь. Можно после окончания карьеры, в 40-50 лет, стать судьей или тренером,принимать участие в любительских турнирах. Можно начать заниматься в 8 лет и закончить в 14, но после этого продолжать тренироваться на аматорском уровне.



Мы считаем, что все федерации должны работать над привлечением молодежи. Ведь если не будет постоянного притока молодых игроков, то у этого вида спорта нет дальнейшего развития.







Как и американские спикеры, представителишвейцарской федерации сделалиакцент на воспитании хоккейных вратарей с самого юного возраста, а также развитии женского хоккея. Например, в США начали реализовать программу подготовки вратарей с 2015 года. Цель программы – увеличить количество голкиперов на всех уровнях и во всех возрастах. В рамках этого проекта предусматривается, чтобы все игроки – и нападающие, и защитники -пробовали себя в роли голкиперов.

Конечно же, обе федерации делают большой упор на женский хоккей, чтобы количество играющих девушек увеличивалось с каждым годом.

Второй блок форума был посвящен спортивному маркетингу, работе с партнерами и внедрению прогрессивных практик в национальные чемпионаты. Таким образом, с докладами выступили представители федераций Швеции, Бельгии, Словении, Венгрии и Украины.

Спикеры подняли темы развития детского и женского хоккея, путей финансирования федераций, работы с партнерами и спонсорами, а также рассказали о том, как внедрить в матчи национального чемпионата камеры реального времени.

Исполнительный директор Украинской хоккейной лиги, помимо представления результатов работы в текущем сезоне, представил иностранным коллегам проект UHL Awards:

—Наш самый важный проект – церемония награждения«Звёзды хоккейного года».Подобные мероприятия в нашей стране ранее проводилтолько Национальный олимпийский комитет.





В 2020 году мы планируем вновь провести церемонию вручения наград. Это наш имидж, благодаря которому мы можем расти в глазах болельщиков, спонсоров, хоккеистов. Такие мероприятия обращают на себя внимание, запоминаются всем гостям.



Как и в первой части форума, особое внимание спикеры уделяли развитию детского хоккея и воспитанию молодых кадров внутри национальных чемпионатов.

Президент Федерации хоккея ШвецииАндерс Ларссонрассказал о том, как внутри страны вырастить не только сильное хоккейное поколение, но и воспитать качественные тренерские кадры:

— В Швеции работает общенациональная хоккейная программа «Учимся играть», которая включает в себя полноценный план тренировок с расчасовкой занятий и подробным описанием упражнений, обязательные курсы повышения квалификации для тренеров, пособия для внедрения в клубных системах и ряд рекомендаций для родителей юных хоккеистов.

Федерация хоккея Швеции также разработала систему образования тренерских кадров для того, чтобы абсолютно все наставники имели базовый уровень тренерской подготовки. Вштате федерации есть11 региональных инструкторов, чья задача заключается в том, чтобы повышать профессиональный уровень тренеров, работающих с игроками. В течение года они дважды посещают каждый молодежный клуб Швеции, которых в стране порядка 350, чтобы способствовать развитию тренерских кадров.





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