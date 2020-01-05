“Виннипег” – “Торонто” (3:6): три очка Нюландера, 45 сэйвов Андерсена

Сэйв Андерсена против Лайне

Уильям Нюландер забил два гола и сделал передачу, Фредерик Андерсен отразил 45 бросков, и “Торонто” (23-14-5) продлил серию без поражений в основное время до девяти матчей (8-0-1). Нюландер забил в пятой игре подряд, а за время семиматчевой результативной серии набрал 13 (8+5) очков. В последних 12 матчах “Мэйпл Лифс” одержали 10 побед (10-1-1).

У “Джетс” (22-16-3) Кайл Коннор и Марк Шайфли набрали по 2 (1+1) очка. Вратарь Коннор Хеллебак пропустил пять шайб с 17 бросков и после двух периодов был заменен на Лорана Броссо, который сделал 10 сэйвов.