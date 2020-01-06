Александр Исаев: «На турнире не было проходных матчей, за счёт чего было очень интересно играть»

Сегодня, 6 января, ветеранская сборная Украины матчем против сборной Германии завершила своё выступление на международном Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь в Минске. Украинцысо счётом 9:1 обыграли своего противника и завоевали пятое место на соревнованиях.

Один из героев матча Александр Исаев пообщался с пресс-службой УХЛ и поделился эмоциями от победы в заключительном матче и турнира в Минске:

– Победа – это всегда приятно и всегда хорошее настроение. Мы настраивались сыграть заключительный матч хорошо и закончить турнир на хорошей ноте – так и вышло.



Я думаю, что унас сегодня все удалось – хорошо построили оборону, много атаковали, сразу забили, а дальше уже пошли голы.



В предыдущем матче с финнами нам, в первую очередь, не хватило движения. Уже когда мы анализировали тот матч, мы поняли, что проиграли финнам именно в этом аспекте. Я думаю, что если было бы у нас тогда движение, то результат на табло был бы совершенно другим.



От всего турнира у меня остались только положительные впечатления. Отличная организация, собрались хорошие команды. Так что у турнира достаточно высокий уровень. Тут не было проходных матчей, за счёт чего было очень интересно играть.

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