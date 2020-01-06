Новое на сайте

еще
Понедельник, 6 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейАлександр Исаев: «На турнире не было проходных матчей, за счёт чего было очень интересно играть»
Хоккей

Александр Исаев: «На турнире не было проходных матчей, за счёт чего было очень интересно играть»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сегодня, 6 января, ветеранская сборная Украины матчем против сборной Германии завершила своё выступление на международном Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь в Минске. Украинцысо счётом 9:1 обыграли своего противника и завоевали пятое место на соревнованиях.

Один из героев матча Александр Исаев пообщался с пресс-службой УХЛ и поделился эмоциями от победы в заключительном матче и турнира в Минске:

– Победа – это всегда приятно и всегда хорошее настроение. Мы настраивались сыграть заключительный матч хорошо и закончить турнир на хорошей ноте – так и вышло.

Читайте также:  "Айлендерс" выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей


Я думаю, что унас сегодня все удалось – хорошо построили оборону, много атаковали, сразу забили, а дальше уже пошли голы.


В предыдущем матче с финнами нам, в первую очередь, не хватило движения. Уже когда мы анализировали тот матч, мы поняли, что проиграли финнам именно в этом аспекте. Я думаю, что если было бы у нас тогда движение, то результат на табло был бы совершенно другим.

Читайте также:  Доми и Друин набрал по 3 очка в матче против "Оттавы"


От всего турнира у меня остались только положительные впечатления. Отличная организация, собрались хорошие команды. Так что у турнира достаточно высокий уровень. Тут не было проходных матчей, за счёт чего было очень интересно играть.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Питтсбург” – “Флорида” (1:4): Дриджер охладил пыл “Пингвинз”

“Вашингтон” – “Сан-Хосе” (5:4 ОТ): никогда не сдавайся!

“Каролина” – “Тампа-Бэй” (1:3): седьмая подряд победа “Лайтнинг”

Лафренье стал самым ценным игроком МЧМ-2020

“Коламбус” – “Сан-Хосе” (2:3): окончание серии “Коламбуса”

Закрыть