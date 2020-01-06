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Хоккей

Александр Сеуканд: «Мне было очень приятно руководить этой командой»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный наставник украинской командыАлександр Сеукандпрокомментировал исход победного поединка против немецких хоккеистов (9:1).

– Что повлияло на ребят, что они смогли забросить так много шайб?
– Ну, во-первых, немножко сыгрались и отдохнули после игры с финнами. Получили массу удовольствия от общения между собой и от игры.

– Ваше общее впечатление от всего турнира.
– Турнир организован на самом высоком уровне. Я первый раз беру участие в таком спортивном мероприятии и приятно удивлен его организацией и содержанием.

Источник: uhl.ua
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