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Хоккей

Канада в невероятном поединке выиграла у России финал МЧМ-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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КанадаотомстилаРоссииза 0:6 в групповом турниреи выиграла финал молодежного чемпионата мира. И это при том, что в середине встречи россияне вели со счетом 3:1.
Чемпионат мира (U-20). Финал:

Канада– Россия 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Шайбы: 0:1 – Александров (Замула, Денисенко – бол.) – 29:37, 1:1 – Казенс (Велено, Дафренье – бол. 5Х3) – 31:01, 1:2 – Денисенко (Романов, Соколов) – 34:46, 1:3 – Соркин (Круглов) – 48:46, 2:3 – Макмайкл (Эддисон, Байрам) – 49:20, 3:3 – Хэйтон (Эддисон, Лафренье – бол.) – 51:21, 4:3 – Томас (Макмайкл, Эддисон) – 56:02,
Вратари:Хофер – Мифтахов,

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По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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