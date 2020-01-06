“Каролина” – “Тампа-Бэй” (1:3): седьмая подряд победа “Лайтнинг”

Стивен Стэмкос

Андрей Василевский во втором матче подряд выступил в роли спасителя “Тампы” (24-13-4), которая продлила победную серию до семи встреч и уже на расстояние одного очка приблизилась к “Торонто” в борьбе за второе место Тихоокеанского дивизиона. Стивен Стэмкос набрал 2 (1+1) очка, а Никита Кучеров отметился двумя передачами и продлил результативную серию до четырех встреч.

“Лайтнинг” повели 2:0 к пятой минуте первого периода, а к началу третьего довели преимущество до трех шайб. Также у них отличились Митчелл Стивенс и Брэйден Пойнт.

Единственный гол “Каролины” (24-16-2) за восемь минут до конца третьего периода забил Андрей Свечников, не позволивший Василевскому впервые в сезоне отыграть на ноль. Незадолго до гола Свечников попробовал в третий раз в сезоне забить в лакросс-стиле, но был накрыт соперником.

“Они просто были лучше нас, – сказал Свечников. – Они были значительно быстрее, намного лучше смотрелись в борьбе, а мы свой хоккей не показывали. В первых двух периодах мы играли неважно, за что и поплатились”.

“Харрикейнз” проиграли второй раз подряд и в пятый за последние семь матчей.

“Мы не были готовы играть, – заявил тренер “Ураганов” Род Бриндамор. – В первых двух периодах мы не делали вообще ничего. Сложно ждать победы, когда так играешь. Мы действовали невразумительно”.