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Хоккей

“Коламбус” – “Сан-Хосе” (2:3): окончание серии “Коламбуса”

Николай ПисаревНет комментариев
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Аарон Делл

“Блю Джекетс” уступили в основное время впервые после 12-матчевой очковой серии. Отрезок 8-0-4, длившийся с 7 декабря, был самым продолжительным в лиге и третьим в истории “Коламбуса”.

“Мы не говорим о серии, – заявил тренер “Джекетс” Джон Торторелла. – Мы просто стараемся играть правильно. Теперь мы готовимся к следующему матчу”.

“Сан-Хосе” (19-21-3) одержал вторую победу подряд благодаря голам Баркли Гудроу, Эвандера Кейна и Кевина Лабанка. В воротах “Шаркс” снова надежно сыграл Аарон Делл, сделавший 21 сэйв. После отрезка 1-8-1 “Сан-Хосе” сыграл 3-1-1.

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Обе шайбы “Коламбуса” забросил Зак Веренски, а Элвис Мерзликин отразил 25 бросков.

Источник: nhl.ru
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