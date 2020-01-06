“Коламбус” – “Сан-Хосе” (2:3): окончание серии “Коламбуса”

Аарон Делл

“Блю Джекетс” уступили в основное время впервые после 12-матчевой очковой серии. Отрезок 8-0-4, длившийся с 7 декабря, был самым продолжительным в лиге и третьим в истории “Коламбуса”.

“Мы не говорим о серии, – заявил тренер “Джекетс” Джон Торторелла. – Мы просто стараемся играть правильно. Теперь мы готовимся к следующему матчу”.

“Сан-Хосе” (19-21-3) одержал вторую победу подряд благодаря голам Баркли Гудроу, Эвандера Кейна и Кевина Лабанка. В воротах “Шаркс” снова надежно сыграл Аарон Делл, сделавший 21 сэйв. После отрезка 1-8-1 “Сан-Хосе” сыграл 3-1-1.

Обе шайбы “Коламбуса” забросил Зак Веренски, а Элвис Мерзликин отразил 25 бросков.