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Лафренье стал самым ценным игроком МЧМ-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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MVP молодежного чемпионата мира в Чехии стал форвард сборной КанадыАлексис Лафренье. 18-летний нападающий за 5 проведенных на турнире матчей набрал 10 (4+6) очков.

В финальной игре против сборной России (4:3) Лафренье отдал две голевые передачи.

По ходу МЧМ-2020 Алексис Лафренье пропустил два поединка,получив травмув первой встрече с Россией (0:6).

Также Лафренье признан лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарем назван голкипер сборной КанадыДжоэль Хофер, а лучшим защитником – шведРасмус Сандин.

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По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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