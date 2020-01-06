Матчи регулярного чемпионата 6 января 2020 года (онлайн)

Илья Ковальчук

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Расписание матчей 6 января (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Виннипег Джетс” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Эдмонтон Ойлерз” (03:00)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Коламбус Блю Джекетс” (06:30)

“Монреаль” – “Виннипег” (03:00 мск): дебют Ковальчука за “Канадиенс”

В понедельник Илья Ковальчук дебютирует за “Монреаль”, с которым нападающий в пятницу подписал однолетний двусторонний контракт. В НХЛ он заработает $700 000. В АХЛ, если его туда отправят, его зарплата составит $70 000 за сезон. Ковальчук не играл против “Питтсбурга” в субботу (2:3 ОТ), но в понедельник он выступил с заявлением, что в матче с “Джетс” выйдет на лед.

“Я буду очень счастлив и горд сыграть сегодня и увидеть монреальских болельщиков, их поддержка сумасшедшая, – сказал Ковальчук в понедельник. – Хочу помочь команде победить”.

Во время занятия в воскресенье Ковальчук занимался в четвертом звене вместе с бывшим партнером по “Лос-Анджелесу” Нэйтом Томпсоном и 23-летним новичком Лукасом Вейдемо. А на предматчевой раскатке в понедельник уже катался в первой тройке с Томашом Татаром и Филлипом Дано, а также в первой бригаде большинства. В 17 матчах этого сезона в составе “Кингз” 36-летний форвард набрал 9 (3+6) очков. Он не попадал в состав в 18 последних играх перед тем, как 18 декабря был помещен на безусловный драфт отказов, после чего контракт с ним был расторгнут.

“Монреаль” (18-17-7) потерпел пять поражений подряд (0-4-1) и опустился на шестое место в Атлантическом дивизионе. Сейчас команда играет без нападающих Джонатана Друина (травма верхней части тела), Пола Байрона (нижняя часть тела), Джоэла Армиа (верхняя часть тела) и Брендана Галлахера (верхняя часть тела). Друин и Байрон пропустили по 22 матча каждый, Армиа – четыре игры, Галлахер – одну. Все они находятся в списке травмированных.

“В команде сейчас немало травмированных. Надеюсь, что все ребята быстро восстановятся, – сказал Ковальчук. – Команда играет на высоких скоростях, есть небольшие ребята, которые летают по площадке, много молодежи. Это здорово”.

Символично, что Ковальчук проведет первый матч за “Монреаль” именно против “Виннипега”. Россиянин был выбран клубом “Атланта Трэшерз” (предшественником “Джетс”) под первым номером на драфте 2001 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 897 матчей за “Трэшерз”, “Девилз” и “Кингз”, набрав 859 (436+423) очков. До нынешнего сезона Ковальчук был лучшим бомбардиром в истории франшизы “Трэшерз”/Джетс”, но совсем недавно его опередил форвард “Виннипега” Блэйк Уилер.

“Виннипег” (22-16-4) в субботу уступил “Миннесоте” (2:3 ОТ) и потерпел второе поражение подряд, а также пятое за последние шесть встреч (1-3-2). В последних девяти матчах “Джетс” сыграли 2-5-2 и опустились на девятое место Западной конференции. С начала декабря команда не может одержать две победы кряду.

“Торонто” – “Эдмонтон” (03:00): отличный отрезок “Лифс”

“Торонто” (24-14-5) в субботу обыграл “Айлендерс” (3:0) и продлил серию без поражений в основное время до 10 матчей (9-0-1). “Мэйпл Лифс” на расстояние шести очков приблизились к “Бостону” в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе, но при этом всего на один балл опережают идущую следом “Тампу”.

Тренер “Торонто” Шелдон Киф стал первым тренером “Лифс”, одержавшим 15 побед в первых 20 матчах на своем посту. Сюда входит и последняя победа над “Эдмонтоном”, которая была одержана 14 декабря (4:1).

“Мы все еще не близки к тому месту в таблице, до которого можем добраться, – сказал Киф. – Как у команды у нас есть еще много возможностей для роста. Мы можем стать еще лучше”.

Остон Мэттьюз набрал более одного очка за игру в семи последних матчах из девяти. Всего за этот период на его счету 17 (9+8) баллов. С 28 голами центрфорвард занимает второе место в споре снайперов и отстает от лидирующего Давида Пастрняка из “Бостона” на три шайбы.

“Эдмонтон” (22-17-5) в субботу обыграл “Брюинз” (4:1) и одержал четвертую победу в последних 13 встречах. “Ойлерз” начали пятиматчевое турне 1-0-1 и в понедельник попытаются развить успех. Леон Драйзайтль (24+41) и Коннор Макдэвид (23+42) делят первое место в списке лучших бомбардиров лиги. В воскресенье тренировку команды пропустил защитник Оскар Клефбом, но в понедельник он сыграет.

“Айлендерс” – “Колорадо” (03:00): спад “Нью-Йорка”

“Айлендерс” (25-12-3) в субботу уступили “Торонто” (0:3) и потерпели пятое поражение в последних семи матчах (2-4-1). После рекордной серии из 17 матчей без поражений в основное время “Нью-Йорк” сыграл 9-9-1. За этот промежуток команда лишь однажды выиграла более двух встреч подряд и девять раз не смогла забросить более двух шайб за матч.

В последних двух поединках “Айлендерс” забили только один гол, нанесли в сумме 63 броска и опустились на третье место в Столичном дивизионе. В четырех предыдущих встречах ворота команды с первых минут защищал Семен Варламов, который в понедельник проведет свой первый матч против бывшего клуба.

“Колорадо” (25-13-4) в субботу победил “Нью-Джерси” (5:2) и выиграл во второй раз подряд после отрезка 1-4-1, а Микко Рантанен оформил второй в карьере хет-трик. В том матче в составе команды не оказалось заболевшего Валерия Ничушкина. Зато впервые с 9 декабря сыграл Владислав Каменев, отметившийся передачей и набравший первое очко с 19 ноября. В понедельник Ничушкин вернется в состав “Эвеланш”, а Каменев останется на трибуне. “Колорадо” проведет вторую встречу в рамках трехматчевого выезда по окрестностям “Нью-Йорка”. Во вторник они сыграют с “Рейнджерс”.

“Мы немного сбавили темп до этого ( двух побед подряд), – сказал Рантанен. – Но я думаю, что мы нашли ритм в последних двух играх. Мы собранно провели 120 минут, так что нам просто нужно продолжать держать ногу на педали газа”.

“Лос-Анджелес” – “Коламбус” (06:30): новый вызов для “Блю Джекетс”

“Коламбус” (19-15-8) в субботу проиграл “Сан-Хосе” (2:3) и уступил в основное время впервые после 12-матчевой очковой серии. Отрезок 8-0-4, длившийся с 7 декабря, был самым продолжительным в лиге и третьим в истории “Блю Джекетс”. Он помог команде подняться на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и сократить отставание от зоны плей-офф до трех баллов. В понедельник “Коламбус” начнет четырехматчевое турне по Западу.

“Мы не говорим о серии, – заявил тренер “Джекетс” Джон Торторелла после домашнего поражения от “Сан-Хосе”. – Мы просто стараемся играть правильно. Теперь мы готовимся к следующему матчу”.

Ожидается, что в понедельник в состав команды после 27 пропущенных игр вернется защитник Маркус Нутиваара. В воскресенье он был выведен из списка травмированных. Как и нападающий Эмиль Бемстрем. Кроме того, в скором времени должен поправиться форвард Кэм Аткинсон.

“Лос-Анджелес” (17-22-4) в субботу проиграл “Нэшвиллу” (1:4) и потерпел пятое поражение в семи последних поединках (2-4-1). Этот отрезок у “Кингз” начался 19 декабря с поражения от “Коламбуса” (2:3 ОТ).