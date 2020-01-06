Молодёжная сборная Казахстана крупно проиграла Германии и вылетела из элитного дивизиона (видео)

В третьем матче релегейшн раунда в рамках молодёжного чемпионата мира сборная Казахстана крупно проиграла Германии и вылетела из элитного дивизиона.

Германия – Казахстан 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Бокк (Йенч, Зайдер) – 12:18, 2:0 – Бокк (Хаттл, Мик) – 30:12, 3:0 – Флейшер (Валенти, Шинко) – 31:35, 4:0 – Райхель (Петерка) – 33:03, 5:0 – Хайнзингер (Йенч) – 34:27, 6:0 – Мик (Масс, Шутц) – 55:45,

Вратари:Хане – Нурек

Счёт серии:Германия – Казахстан 2:1 (4:0, 1:4, 6:0)

По материалам сайта shaiba.kz