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Хоккей

Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 5 января, в рамках международного Рождественского турнира на приз президента республики Беларусь состоялся третий игровой день. По итогам группового этапаФинляндия, ОАЭ, Беларусь и Россия стали полуфиналистами турнира и с сегодняшнего дня начнут борьбу за золото соревнований.

Группа А

Команда IIHF – США – 8:7 (1:1,3:4, 4:2)

Команда Международной Федерации хоккея минимально обыграла сборную США, однако с одной победой на турнире заняла второе место и пропустила Беларусь в полуфинал турнира.

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Стоит отметить, что одной из шайб сборной ИИХФ отметилсяАлексей Житник.

Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Группа В

ОАЭ – Сборная Балкан 13:4

Из группы В в полуфиналал прошла команда ОАЭ, обыгравшая хоккеистов Балкан с результатом 13:4. В понедельник, 6 января хоккеисты ОАЭ поспорят за выход в финал с командой Президента Беларуси.

Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Группа С

Швейцария – Финляндия 0:10

В предварительной группе С первое место заняла команда Финляндии, переигравшая швейцарцев со счетом 10:0. Сегодня в полуфинале финны сыграют с российскими хоккеистами, которые были лучшими в группе D.

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Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Группа D

Россия – Германия 8:1 (4:1, 2:0, 2:0)

Встреча в группе D прошла под диктовку российских хоккеистов, которые довольно быстро воплотили свое преимущество в заброшенные шайбы. Счет открыл Алексей Саранов.

Затем ворота голкипера сборной Германии поразили Денис Карцев, Павел Бойченко и Владислав Поперечный. Впрочем, немцы, отвечавшие опасными контратаками, в долгу не остались. Шайбу престижа провел Данни Пюка.

После перерыва россияне продолжили давление на соперников, и к радости публики, поддерживавшей команду соседней страны, Алексей Сергиевский и Алексей Аркаев еще дважды распечатали ворота голкипера сборной Германии.

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В заключительной трети поединка российские хоккеисты были точны еще дважды. Сергей Зубарев и Сергей Брезгунов установили окончательный счет в матче.

Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

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Источник: uhl.ua
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