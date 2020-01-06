Обзор третьего игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Сегодня, 5 января, в рамках международного Рождественского турнира на приз президента республики Беларусь состоялся третий игровой день. По итогам группового этапаФинляндия, ОАЭ, Беларусь и Россия стали полуфиналистами турнира и с сегодняшнего дня начнут борьбу за золото соревнований.
Группа А
Команда IIHF – США – 8:7 (1:1,3:4, 4:2)
Команда Международной Федерации хоккея минимально обыграла сборную США, однако с одной победой на турнире заняла второе место и пропустила Беларусь в полуфинал турнира.
Встреча в группе D прошла под диктовку российских хоккеистов, которые довольно быстро воплотили свое преимущество в заброшенные шайбы. Счет открыл Алексей Саранов.
Затем ворота голкипера сборной Германии поразили Денис Карцев, Павел Бойченко и Владислав Поперечный. Впрочем, немцы, отвечавшие опасными контратаками, в долгу не остались. Шайбу престижа провел Данни Пюка.
После перерыва россияне продолжили давление на соперников, и к радости публики, поддерживавшей команду соседней страны, Алексей Сергиевский и Алексей Аркаев еще дважды распечатали ворота голкипера сборной Германии.