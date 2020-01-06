“Оттава” – “Тампа-Бэй” (3:5): “Лайтнинг” дожали в концовке

Пойнт и Кучеров

После двух периодов “Лайтнинг” (23-13-4) уступали 2:3, но забили трижды подряд и продлили победную серию до шести матчей. Решающий гол при счете 3:3 за 90 секунд до конца основного времени забил Тайлер Джонсон. Через 21 секунду после этого “Оттава” почти сравняла счет, но гол Колина Уайта, забитый головой, был отменен.

В воротах “Тампы” сыграл Кертис Макэлинни, сделавший 25 сэйвов. Во втором и третьем периодах “Лайтнинг” играли без получившего травму защитника Райана Макдоны. Без него Михаил Сергачев сыграл 24:35, двух секунд не дотянув до личного рекорда. Вместе с Никитой Кучеровым он ассистировал шайбе Брэйдена Пойнта, который на девятой минуте третьего периода сравнял счет (3:3).

“Оттава” (16-21-5) осталась без победы в четвертой встрече подряд. Голы у “Сенаторз” забивали Крис Тьерни (в меньшинстве), Жан-Габриэль Пажо (в большинстве) и Марк Боровецки. Артем Анисимов отметился второй передачей в сезоне, а защитник Никита Зайцев снова не смог сыграть. Вратарь Крэйг Андерсон сделал 23 сэйва.