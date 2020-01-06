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“Питтсбург” – “Флорида” (1:4): Дриджер охладил пыл “Пингвинз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Крис Дриджер

Вратарь Крис Дриджер отразил 31 бросок и помог “Флориде” (22-15-5) выиграть в Питтсбурге впервые за шесть лет. Также по 2 (1+1) очка у “Пантерз” набрали Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман. В последних 10 встречах “Флорида” одержала семь побед.

Единственный гол “Питтсбурга” (25-12-5) забил Джаред Маккэнн, а Тристан Джарри сделал 31 сэйв и потерпел второе подряд поражение впервые с 19 октября – 4 ноября (три поражения). Для “Пингвинз” поражение стало первым в основное время за шесть матчей. А в предыдущих 17 домашних матчах с “Пантерз” “Питтсбург” одержал 16 побед.

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“В нас не было энергии, присутствовавшей в последних матчах, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Но плотное расписание – это один из вызовов лиги. И хорошие команды должны понимать, как с этим справляться”.

Дриджер одержал четвертую победу в своих последних пяти стартах. В субботней игре с “Баффало” он заменил Сергея Бобровского, пропустившего три шайбы с семи бросков. Последнюю шайбу в матче в пустые ворота забросил Евгений Дадонов, продливший голевую серию до трех матчей.

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Евгений Малкин остался без очков во второй игре из трех последних.

Источник: nhl.ru
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