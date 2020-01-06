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Хоккей

Сергей Витер: «Парни отдавались игре и заслужили победу»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Донбасса» прокомментировал исход победного поединка против «Белого Барса» (7:3).

«В целом неплохая игра получилась для нас. Первая игра календарного года. Можно сказать, что это хорошее начало. Будем стараться и дальше так. Чуть-чуть ошибок все-таки было, мы их разберем».

Стоит отметить, что следующий поединок подопечный Сергея Витера проведут 8 января, на выезде. Соперником дончан будут хоккеисты«Днепра».

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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