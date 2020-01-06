“Ванкувер” – “Рейнджерс” (2:1): гол Майерса в концовке

Якоб Маркстрём

Гол Тайлера Майерса за 89 секунд до конца третьего периода принес “Ванкуверу” (23-15-4) седьмую победу подряд. За время победной серии “Кэнакс” переиграли соперников с общей разницей 30:17. В последний раз “Ванкуверу” удавалась такая серия 1-14 декабря 2013 года.

“Рейнджерс” (19-18-4) проиграли все три матча турне по западной Канаде. В последних 10 встречах “Нью-Йорк” одержал три победы (3-6-1). Единственный гол гостей забил Павел Бучневич, который стал для него 50-м в НХЛ. Вратарь Александр Георгиев, сыгравший вместо заболевшего Хенрика Лундквиста, сделал 25 сэйвов и был признан третьей звездой встречи. Артемий Панарин остался без очков во второй игре подряд.