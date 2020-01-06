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“Вашингтон” – “Сан-Хосе” (5:4 ОТ): никогда не сдавайся!

Николай ПисаревНет комментариев
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Оши сравнивает

“Сан-Хосе” находился в одной минуте от лучшей своей победы в сезоне, но все закончилось самым ошеломительным поражением. Ровно за 60 секунд до конца третьего периода Логан Кутюр поразил пустые ворота и сделал счет 4:2, но через 13 секунд Якуб Врана отыграл одну шайбу, а за 14,2 секунды до конца Ти-Джей Оши – вторую. Решающий удар в овертайме нанес Ларс Эллер, забивший сразу после того, как Брент Бернс не смог реализовать выход “один на один”.

“Конечно, все бы забылось, забей мы в овертайме, – сказал тренер “Шаркс” Боб Бьюгнер. – У нас были штанга, выход “два в одного”… Но уж вот так вышло”.

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“Вашингтон” (29-9-5) впервые в своей истории победил в матче, в котором на последней минуте уступал две шайбы.

“Это говорит о нашем характере, о силе нашего коллектива, – сказал Врана. – Мы никогда не сдаемся. И сегодня нам удалось набрать важные очки”.

Евгений Кузнецов, пропустивший субботнюю тренировку из-за болезни, помог забить Оши и продлил результативную серию до пяти матчей. Александр Овечкин отметил 10-летие пребывания на посту капитана “Вашингтона”, но остался без очков.

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У “Шаркс” три гола во втором периоде забил Эвандер Кейн, оформивший второй в сезоне и третий в карьере хет-трик. “Сан-Хосе” (19-21-4) проводил второй матч за два дня – в субботу “Шаркс” в гостях переиграли “Коламбус” (3:2). В воротах “Акул” сыграл Мартин Джонс, сделавший 24 сэйва.

“Сан-Хосе” реализовал две попытки в большинстве из четырех. В предыдущих 22 матчах они воспользовались тремя шансами из 52.

Источник: nhl.ru
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