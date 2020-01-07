“Аризона” вызвала Просветова из АХЛ

Голкипер проспект “Аризоны” Иван Просветов

“Аризона Койотиз” в воскресенье вызвала вратаря Ивана Просветова из команды Американской хоккейной лиги “Тусон”.

В 15 встречах этого сезона в АХЛ 20-летний голкипер сыграл 11-3-0 при 2,38 в среднем пропущенных гола, 93,1% сэйвов и одном шатауте. Уроженец Москвы занимает третье место в АХЛ по проценту сэйвов и идет на восьмой позиции по числу побед.

Просветов был выбран “Койотиз” в четвертом раунде (под общим 114-м номером) драфта-2018. Прошлый сезон он провел в Хоккейной лиге Онтарио и в составе “Сагино” сыграл 36-11-1 при 2,94 пропущенных гола, 91,0% сэйвов и четырех шатаутах в 53 матчах. Он занял третье место по голам и матчам на ноль и попал в третью символическую сборную сезона.

Просветов был вызван в “Аризону” после травмы Антти Раанты, полученной им в субботней игре с “Филадельфией” (6:2). Раанта, отразивший все 17 бросков, попросил замену во втором периоде. Его место занял Эдин Хилл, пропустивший две шайбы с 12 бросков. Также у “Койотиз” травмирован голкипер Дарси Кемпер.

Ближайший матч “Аризона” проведет во вторник в гостях против “Флориды”.