«Донбасс 2004» – победитель Открытого Новогоднего турнира

В начале января белгородская ледовая арена «Серебряный Донец» приняла матчи Открытого Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди команд юношей 2004 – 2005 годов рождения.
В соревновании приняли участие: «Белгород», «Воронеж 2004», «Воронеж 2005», «Донбасс 2004», «Липецк»
Поочередно обыграв всех соперников, команда ДЮСШ ХК «Донбасс» завоевала «золото» соревнований.
Предлагаем вашему вниманию результаты матчей донецкой команды:
4 января, суббота
«Донбасс 2004»- «Воронеж 2004» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
«Донбасс 2004»- «Липецк» 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
5 января, воскресенье
«Воронеж 2005» -«Донбасс 2004»1:9 (1:3, 0:4, 0:2)
«Белгород» -«Донбасс 2004»0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Лучшим бомбардиром турнира признан нападающий «Донбасс 2004»Вениамин Трандафилов.
По материалам сайта ХК «Донбасс»
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