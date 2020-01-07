«Донбасс 2004» – победитель Открытого Новогоднего турнира

В начале января белгородская ледовая арена «Серебряный Донец» приняла матчи Открытого Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди команд юношей 2004 – 2005 годов рождения.



В соревновании приняли участие: «Белгород», «Воронеж 2004», «Воронеж 2005», «Донбасс 2004», «Липецк»

Поочередно обыграв всех соперников, команда ДЮСШ ХК «Донбасс» завоевала «золото» соревнований.

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей донецкой команды:

4 января, суббота

«Донбасс 2004»- «Воронеж 2004» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

«Донбасс 2004»- «Липецк» 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

5 января, воскресенье

«Воронеж 2005» -«Донбасс 2004»1:9 (1:3, 0:4, 0:2)

«Белгород» -«Донбасс 2004»0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Лучшим бомбардиром турнира признан нападающий «Донбасс 2004»Вениамин Трандафилов.



По материалам сайта ХК «Донбасс»