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Хоккей

«Донбасс 2007» – серебряный призер Рождественского турнира

Николай ПисаревНет комментариев
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В эти выходные, 4 и 5 января, «Донбасс 2007» принял участие в Рождественском турнире в Харькове.

Участниками соревнования стали: СДЮСШОР 1 (Харьков), СДЮСШОР 2 (Харьков), «Сокол» (Киев), «Донбасс 2007» (Донецк), «Шершни» (Богуслав).

Результаты матчей «Донбасса 2007»

4 января, суббота
«Донбасс 2007» -СДЮСШОР-11:4 (0:2, 1:1, 0:1)
«Шершни» -«Донбасс 2007»1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

5 января, воскресенье
«Донбасс 2007»- СДЮСШОР-2 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
«Сокол»- «Донбасс 2007» 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

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Таким образом, команда детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс» завоевала «серебро» турнира.

Игрок «Донбасса 2007»Александр Петуховпризнан лучшим защитником турнира.

По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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