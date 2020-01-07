«Донбасс 2007» – серебряный призер Рождественского турнира

В эти выходные, 4 и 5 января, «Донбасс 2007» принял участие в Рождественском турнире в Харькове.



Участниками соревнования стали: СДЮСШОР 1 (Харьков), СДЮСШОР 2 (Харьков), «Сокол» (Киев), «Донбасс 2007» (Донецк), «Шершни» (Богуслав).

Результаты матчей «Донбасса 2007»



4 января, суббота

«Донбасс 2007» -СДЮСШОР-11:4 (0:2, 1:1, 0:1)

«Шершни» -«Донбасс 2007»1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

5 января, воскресенье

«Донбасс 2007»- СДЮСШОР-2 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

«Сокол»- «Донбасс 2007» 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Таким образом, команда детско-юношеской спортивной школы ХК «Донбасс» завоевала «серебро» турнира.



Игрок «Донбасса 2007»Александр Петуховпризнан лучшим защитником турнира.

По материалам сайта ХК «Донбасс»