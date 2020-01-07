“Лос-Анджелес” – “Коламбус” (2:4): “Блю Джекетс” не проигрывают

“Коламбус” (20-15-8) до восьми матчей (5-0-3) продлил гостевую серию без поражений в основное время. А всего в последних 14 матчах “Блю Джекетс” сыграли 9-1-4 и на расстояние одного очка приблизились к зоне плей-офф.
“Лос-Анджелес” открыл счет в первом периоде благодаря забившему в третьем матче подряд Алексу Айафэлло, который также продлил результативную серию до семи встреч. Но после этого гости забили трижды подряд – отличились нечасто забивающие Нэйтан Гербе (второй гол в сезоне), Скотт Хэррингтон (первый) и Кевин Стенлунд (третий). В середине третьего периода форвард “Кингз” Тревор Льюис сократил отставание до минимума (2:3), но за минуту до конца пустые ворота поразил Густав Нюквист и оформил второе подряд поражение “Кингз” (17-23-4), которые в последних восьми матчах сыграли 2-5-1.
Голкипер “Коламбуса” Элвис Мерзликин сделал 35 сэйвов, вратарь “Кингз” Джонатан Куик – 20. За весь матч было одно нарушение правил, когда в первом периоде “Лос-Анджелес” наказали за нарушение численного состава.