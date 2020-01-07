“Лос-Анджелес” – “Коламбус” (2:4): “Блю Джекетс” не проигрывают

Элвис Мерзликинс

“Коламбус” (20-15-8) до восьми матчей (5-0-3) продлил гостевую серию без поражений в основное время. А всего в последних 14 матчах “Блю Джекетс” сыграли 9-1-4 и на расстояние одного очка приблизились к зоне плей-офф.

Коламбус Блю Джекетс – Лос-Анджелес Кингз – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)35 сэйвов Элвиса Мерзликинса, 2 (1+1) очка Густава Нюквиста и 2 передачи Пьер-Люка Дюбуа способствовали 8 гостевой победе Блю Джекетс подряд📺📊 https://t.co/kZ8W0nHRnP pic.twitter.com/W97MyL1pRq — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

“Лос-Анджелес” открыл счет в первом периоде благодаря забившему в третьем матче подряд Алексу Айафэлло, который также продлил результативную серию до семи встреч. Но после этого гости забили трижды подряд – отличились нечасто забивающие Нэйтан Гербе (второй гол в сезоне), Скотт Хэррингтон (первый) и Кевин Стенлунд (третий). В середине третьего периода форвард “Кингз” Тревор Льюис сократил отставание до минимума (2:3), но за минуту до конца пустые ворота поразил Густав Нюквист и оформил второе подряд поражение “Кингз” (17-23-4), которые в последних восьми матчах сыграли 2-5-1.

Голкипер “Коламбуса” Элвис Мерзликин сделал 35 сэйвов, вратарь “Кингз” Джонатан Куик – 20. За весь матч было одно нарушение правил, когда в первом периоде “Лос-Анджелес” наказали за нарушение численного состава.