Матчи регулярного чемпионата 7 января 2020 года (онлайн)

Топ-10 клубов

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Расписание матчей 7 января (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Оттава Сенаторз” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Ванкувер Кэнакс” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Аризона Койотиз” (03:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Монреаль Канадиенс” (03:30)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Колорадо Эвеланш” (03:30)

“Нэшвилл Предаторз” – “Бостон Брюинз” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Сан-Хосе Шаркс” (04:00)

“Чикаго Блэкхокс” – “Калгари Флэймз” (04:30)

“Анахайм Дакс” – “Коламбус Блю Джекетс” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Питтсбург Пингвинз” (06:00)

“Рейнджерс” – “Колорадо” (03:30): дебют Шестеркина в НХЛ

“Рейнджерс” в понедельник вызвали вратаря Игоря Шестеркина из команды АХЛ “Хартфорд”. 24-летний голкипер во вторник дебютирует в НХЛ в домашнем матче против “Колорадо”. В 23 встречах АХЛ этого сезона Шестеркин сыграл 15-4-3 при 1,93 в среднем пропущенных гола, 93,2% сэйвов и трех шатаутах. В 12 из 23 матчей за “Хартфорд” российский голкипер пропускал не более одной шайбы.

“Это действительно важно для меня, и это хороший день, – сказал Шестеркин. – У меня была цель приехать сюда (в Северную Америку) и начать играть. Но теперь у меня есть новая цель. Я хочу играть с полной самоотдачей, усердно работать каждый день. Я хочу играть здесь. Я уже провел много игр в АХЛ, и это полезно для меня. Мне нравится маленькая площадка и большое количество бросков”.

Родители голкипера #PlayLikeANewYorker Игоря Шестеркина придут сегодня в Мэдисон Сквэр Гарден поболеть за сына во время его дебюта в матче против #GoAvsGo 📢 @NYP_Brooksie pic.twitter.com/OBbeFRcPxg — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

“Он использовал свой шанс и заслужил эту возможность. Его вызов никак не связан с игрой Лундквиста или Георгиева, – сказал главный тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн про Шестеркина. – Вероятно, из-за его позиции дебют состоится немного позже. Если бы у нас был защитник или нападающий, который в АХЛ делал нечто подобное, то мы бы привлекли его раньше”.

“Рейнджерс” (19-18-4) в субботу уступили “Ванкуверу” (1:2) и проиграли все три матча по ходу турне по западной Канаде. В последних 10 встречах “Нью-Йорк” одержал три победы (3-6-1). Артемий Панарин остался без очков в двух играх подряд.

“Колорадо” (25-14-4) в понедельник уступил “Айлендерс” (0:1) и не смог продлить победную серию до трех матчей. С 54 очками “Эвеланш” занимают второе место в Центральном дивизионе.

“Тампа-Бэй” – “Ванкувер” (03:00): победные серии команд

“Тампа” (24-13-4) в воскресенье обыграла “Каролину” (3:1), продлила победную серию до семи встреч и уже на расстояние одного очка приблизилась к “Торонто” в борьбе за второе место Атлантического дивизиона. От лидирующего “Бостона” команду отделяют семь баллов. Никита Кучеров в игре с “Харрикейнз” отметился двумя передачами и продлил результативную серию до четырех встреч.

Победная серия “Ванкувера” (23-15-4) также составляет семь матчей. За это время “Кэнакс” переиграли соперников с общей разницей 30:17. В предыдущей встрече они победили “Рейнджерс” (2:1). В последний раз “Ванкуверу” удавалась такая серия 1-14 декабря 2013 года.

“Вашингтон” – “Оттава” (03:00): лидерство “Кэпиталз”

“Вашингтон” (29-9-5) в воскресенье обыграл “Сан-Хосе” (5:4 ОТ), впервые в своей истории победив в матче, в котором на последней минуте уступал две шайбы. С 63 очками “Кэпиталз” продолжают лидировать в общей таблице НХЛ. Евгений Кузнецов в игре с “Шаркс” отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

“Это говорит о нашем характере, о силе нашего коллектива, – сказал после волевой победы над “Сан-Хосе” Якуб Врана. – Мы никогда не сдаемся. И сегодня нам удалось набрать важные очки”.

“Оттава” (16-21-5) в субботу уступила “Тампе” (3:5) и осталась без победы в четвертой встрече подряд. По-прежнему в составе “Сенаторз” отсутствует российский защитник Никита Зайцев.

“Каролина” – “Филадельфия” (03:00): Свечников в ударе

“Каролина” (24-16-2) в воскресенье уступила “Тампе” (1:3). “Харрикейнз” проиграли второй раз подряд и в пятый за последние семь матчей. С 50 очками команда занимает четвертое место в Столичном дивизионе. Андрей Свечников в предыдущих девяти матчах забил пять голов.

“Филадельфия” (22-15-5) в рамках продолжающегося шестиматчевого турне сыграла 1-4-0 и во вторник попробует его завершить на мажорной ноте. В субботу “Флайерз” уступили “Аризоне” (2:6) и проиграли в третий раз подряд, а вратарь Картер Харт потерпел седьмое гостевое поражение кряду. Встречу во вторник начнет Брайан Эллиотт.

“Флорида” – “Аризона” (03:00): вратарская проблема “Койотиз”

“Флорида” (22-15-5) в последнем матче взяла верх над “Пингвинз” (4:1) и смогла выиграть в Питтсбурге впервые за шесть лет. Вратарь Крис Дриджер в той встрече отразил 31 бросок и одержал четвертую победу в своих последних пяти стартах. В субботней игре с “Баффало” (2:3) он заменил Сергея Бобровского, пропустившего три шайбы с семи бросков. Евгений Дадонов во вторник попробует продлить голевую серию до четырех матчей. В последних 10 встречах “Флорида” одержала семь побед.

“Аризона” (24-16-4) в субботу обыграла “Филадельфию” (6:2) и продлила победную серию до трех матчей. При этом “Койотиз” завершали игру без получившего травму нижней части тела вратаря Антти Раанты. В понедельник он вышел на тренировку, но быстро ее покинул из-за дискомфорта. В числе травмированных у “Койотиз” уже находится голкипер Дарси Кюмпер. Поэтому на время первым вратарем “Аризоны” станет Эдин Хилл.

К нему на помощь “Койотиз” в воскресенье вызвали Ивана Просветова из команды Американской хоккейной лиги “Тусон”. В 15 встречах этого сезона в АХЛ 20-летний голкипер сыграл 11-3-0 при 2,38 в среднем пропущенных гола, 93,1% сэйвов и одном шатауте.

“Нэшвилл” – “Бостон” (04:00): “Предаторз” остались без тренера

В понедельник Питера Лавиолетта уволили с поста тренера “Нэшвилла”, о чем объявил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл. Вместе с ним освобожден от обязанностей второй тренер Кевин Маккарти. Утром во вторник пост тренера занял Джон Хайнс. В воскресенье “Предэйторз” (19-15-7) по буллитам проиграли “Анахайму” (4:5). Из последних пяти матчей команда выиграла только один (1-3-1) и сейчас на пять очков отстает от зоны плей-офф.

“Под руководством Питера и Кевина наша команда поднялась очень высоко: мы вышли в финал Кубка Стэнли, что кардинальным образом изменило отношение к клубу, завоевали Президентский кубок, два раза становились чемпионами Центрального дивизиона, – сказал Пойл. – Нам было очень сложно принять такое решение из-за их любви к игре, умения мотивировать команду, стремления быть лучшими. От имени всего нашего клуба я бы хотел поблагодарить Питера и Кевина за их вклад в “Нэшвилл Предэйторз”, который они внесли за последние пять с половиной сезонов”.

Джон Хайнс – первый тренер уволенный из одного клуба и принятый на работу в другой в течение одного сезона, после того, как Клод Жюльен в сезоне 2016-17 был уволен из Бостона и нанят Монреалем неделю спустя pic.twitter.com/ONaRS9YHRV — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

Роман Йоси в матче с “Дакс” сделал одну передачу и продлил рекордную для защитников “Нэшвилла” результативную серию до 10 игр. За это время он забил семь голов и сделал 11 передач.

“Бостон” (24-8-11) в субботу уступил “Эдмонтону” (1:4) и проиграл в основное время впервые за 10 матчей (4-0-5 в предыдущих девяти). При этом “Брюинз” потерпели шестое поражение за 10 встреч, а в последних 15 матчах на счету “Бостона” только четыре победы. С 59 очками команда продолжает идти в лидерах Атлантического дивизиона. В игре с “Ойлерз” Давид Пастрняк реализовал большинство, забил свой 31-й гол в сезоне и продлил результативную серию до 10 встреч.

“Сент-Луис” – “Сан-Хосе” (04:00): неудачная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (26-10-7) после серии из восьми побед потерпел три поражения подряд (0-2-1). В субботу “Блюз” уступили “Вегасу” (4:5 ОТ), а Иван Барбашев сделал передачу и прервал серию из восьми встреч без очков. С 59 баллами “Сент-Луис” продолжает лидировать в Западной конференции, опережая ближайших преследователей на пять очков.

“Сан-Хосе” (19-21-4) в воскресенье потерпел обидное поражение от “Вашингтона” (4:5 ОТ), когда не смог удержать преимущество в две шайбы за минуту до конца третьего периода. У “Шаркс” в той игре три гола во втором периоде забил Эвандер Кейн, оформивший второй в сезоне и третий в карьере хет-трик.

“Чикаго” – “Калгари” (04:30): удачный отрезок “Блэкхокс”

“Чикаго” (19-18-6) в воскресенье обыграл “Детройт” (4:2) и одержал шестую победу в последних восьми матчах. Победный гол тогда в середине третьего периода забил новичок Адам Боквист, для которого он стал вторым в сезоне. В воротах “Блэкхокс” впервые с 23 декабря с первых минут появился Кори Кроуфорд, который до этого последний раз играл против “Нью-Джерси” (1:7). Статус другого голкипера “Чикаго” Робина Ленера остается “со дня на день”.

“Калгари” (22-17-5) в воскресенье обыграл “Миннесоту” (5:4 Б) и одержал вторую победу подряд. С 49 очками “Флэймз” занимают девятое место в Западной конференции.

“Вегас” – “Питтсбург” (06:00): победная серия “Вегаса”

В последнем матче против “Сент-Луиса” (5:4 ОТ) “Вегас” проигрывал после первого периода 0:3, забил четыре гола подряд, позволил сопернику сравнять счет, но все же одержал четвертую победу подряд. В последних 11 встречах “Голден Найтс” (24-15-6) одержали восемь побед, а волевая победа после отставания в три шайбы стала первой в их истории. С 54 очками команда возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона.

“Питтсбург” (25-12-5) в воскресенье уступил “Флориде” (1:4), а Тристан Джарри сделал 31 сэйв и потерпел второе подряд поражение впервые с 19 октября – 4 ноября (три поражения). Для “Пингвинз” поражение от “Пэнтерз” стало первым в основное время за шесть матчей. Евгений Малкин в той встрече остался без очков во второй игре из трех последних.

“В нас не было энергии, присутствовавшей в последних матчах, – сказал после поражения тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Но плотное расписание – это один из вызовов лиги. И хорошие команды должны понимать, как с этим справляться”.

В игре против “Блюз” травму нижней части тела у “Вегаса” получил Коди Гласс, который выбыл на несколько недель. К составу “Питтсбургу” перед третьим поединком в рамках трехматчевого турне присоединился Сидни Кросби, но его участие в матче во вторник пока под вопросом.

“Нью-Джерси” – “Айлендерс” (03:00): “Девилз” снова без Хьюза

“Нью-Джерси” (15-20-6) в субботу уступил “Колорадо” (2:5) и не смог продлить победную серию до четырех встреч, а Никита Гусев не смог продлить результативную серию до шести матчей. Во вторник “Девилз” проведут третью подряд встречу без травмированного Джека Хьюза.

“Айлендерс” (26-12-3) в понедельник удалось прервать серию из четырех домашних поражений (0-3-1). “Нью-Йорк” обыграл “Колорадо” (1:0), а Семен Варламов отразил все 32 броска в первом матче против бывшего клуба, где он провел предыдущие восемь лет. Во вторник он уступит место Томасу Грайссу, который выйдет в старте впервые за шесть матчей.

“Детройт” – “Монреаль” (03:30): Ковальчук осваивается

В понедельник Илья Ковальчук провел первый матч за “Монреаль”, в котором “Канадиенс” (18-18-7) уступили “Виннипегу” (2:3) и остались без победы в шестом поединке подряд (0-5-1). От зоны плей-офф Восточной конференции команда отстает уже на шесть очков.

Ковальчук в игре с “Джетс” сделал передачу, стал лидером команды по полезности (+2), силовым приемам (шесть), броскам (четыре), занял второе место среди форвардов после Макса Доми по игровому времени (19:25) и был признан третьей звездой встречи.

“Мне понравилось, как мы сражались, что мы не сдавались, – сказал Ковальчук. – Неудачная серия – это препятствие, для преодоления которого надо работать. Завтра будет новый день и матч, в котором надо обязательно побеждать… Я могу играть намного лучше. Но тренер давал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя значительно лучше”.

“В начале немного нервничал, мне потребовалось несколько смен, чтобы войти в ритм игры. Я все-таки не играл два месяца, – добавил Ковальчук. – Мы не добились нужного нам результата, но старались. Обидно. Прайс выручал нас во втором периоде, дал нам шанс. Но мы совершили несколько ошибок и проиграли”.

“Детройт” (10-30-3) в воскресенье не смог удержать победу в игре с “Чикаго” (2:4) и потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах. Джимми Ховард в той игре сделал 23 сэйва и потерпел свое шестое подряд поражение.

“Анахайм” – “Коламбус” (06:00): гостевая серия “Блю Джекетс”

“Коламбус” (20-15-8) в понедельник обыграл “Лос-Анджелес” (4:2) и до восьми матчей (5-0-3) продлил гостевую серию без поражений в основное время. Во вторник команда попробует улучшить данное достижение. Всего в последних 14 матчах “Блю Джекетс” сыграли 9-1-4 и на расстояние одного очка приблизились к зоне плей-офф.

“Анахайм” (17-20-5) в воскресенье обыграл “Нэшвилл” (5:4) и одержал первую победу за четыре встречи. В последних 14 матчах (5-8-1) “Дакс” лишь однажды побеждали в основное время и сейчас занимают предпоследнее место в Западной конференции.