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Хоккей

“Миннесота” – “Калгари” (4:5 Б): Джордано забил вовремя

Николай ПисаревНет комментариев
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Марк Джордано

Марк Джордано сравнял счет за 5:28 до конца третьего периода, забив свой первый гол за 26 матчей, и помог “Калгари” (22-17-5) одержать вторую победу подряд. Для защитника, реализовавшего большинство, шайба стала первой с 5 ноября.

Решающую попытку в серии буллитов для “Флэймз”, которые ни разу не вели в счете в основное время, реализовал Дилон Дюбе. Три гола из четырех у “Калгари” забили защитники (также Трэвис Хэмоник и Майкл Стоун), а Джонни Годро отметился двумя передачами.

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“Миннесота” (20-17-6) не смогла победить второй раз подряд. В субботу “Уайлд” в овертайме взяли верх над “Виннипегом” (3:2). Сегодня дублем у хозяев отметился Маркус Фолиньо, а Алекс Стэлок отразил 33 броска.

В борьбе за вторую “уайлд-кард” Западной конференции “Миннесота” уступает “Калгари” три очка.

Источник: nhl.ru
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