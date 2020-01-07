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Хоккей

“Монреаль” – “Виннипег” (2:3): достойное возвращение Ковальчука

Николай ПисаревНет комментариев
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Ковальчук таранит Хеллебака

Илья Ковальчук провел первый матч за “Монреаль”, сделал передачу, стал лидером команды по полезности (плюс-2), силовым приемам (шесть), броскам (четыре), занял второе место среди форвардов после Макса Доми по игровому времени (19:25) и был признан третьей звездой встречи. Но это не помогло “Канадиенс” (18-18-7), которые остались без победы в шестом матче подряд (0-5-1) и на шесть очков отстают от зоны плей-офф.

“Виннипег” открыл счет в начале второго периода, забив два гола за три минуты, в том числе когда Николай Элерс отличился в меньшинстве. “Монреаль” за счет голов Бена Чиаро бывшей команде дважды приближался к сопернику на расстояние одной шайбы (1:2 и 2:3), но во второй половине третьего периода реальных угроз воротам Коннора Хеллебака не создал.

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“Мне понравилось, как мы сражались, что мы не сдавались, – сказал Ковальчук. – Неудачная серия – это препятствие, для преодоления которого надо работать. Завтра будет новый день и матч, в котором надо обязательно побеждать… Я могу играть намного лучше. Но тренер давал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя значительно лучше”.

“Джетс” (23-16-4) одержали вторую победу за семь матчей (2-3-2).

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“Он выглядел отлично, – сказал о Ковальчуке Кэри Прайс, сделавший 24 сэйва. – Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу”.

В возрасте 36 лет и 266 дней Ковальчук стал третьим по возрасту игроком, набравшим очко в дебютной игре за “Монреаль”.

Источник: nhl.ru
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