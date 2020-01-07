“Монреаль” – “Виннипег” (2:3): достойное возвращение Ковальчука

Ковальчук таранит Хеллебака

Илья Ковальчук провел первый матч за “Монреаль”, сделал передачу, стал лидером команды по полезности (плюс-2), силовым приемам (шесть), броскам (четыре), занял второе место среди форвардов после Макса Доми по игровому времени (19:25) и был признан третьей звездой встречи. Но это не помогло “Канадиенс” (18-18-7), которые остались без победы в шестом матче подряд (0-5-1) и на шесть очков отстают от зоны плей-офф.

Виннипег Джетс – Монреаль Канадиенс – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)Удачный дебют Ильи Ковальчука (передача, +2, 4 броска, 6 силовых приемов, 1 блокированный бросок за 19:25 и 3-я звезда матча) не помог Монреалю избежать 6 поражения подряд📺📊 https://t.co/QpMdIK1fdi📸 @NHLJets pic.twitter.com/ybDfcsc5OH — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

“Виннипег” открыл счет в начале второго периода, забив два гола за три минуты, в том числе когда Николай Элерс отличился в меньшинстве. “Монреаль” за счет голов Бена Чиаро бывшей команде дважды приближался к сопернику на расстояние одной шайбы (1:2 и 2:3), но во второй половине третьего периода реальных угроз воротам Коннора Хеллебака не создал.

“Мне понравилось, как мы сражались, что мы не сдавались, – сказал Ковальчук. – Неудачная серия – это препятствие, для преодоления которого надо работать. Завтра будет новый день и матч, в котором надо обязательно побеждать… Я могу играть намного лучше. Но тренер давал мне много времени, и во второй половине матча я чувствовал себя значительно лучше”.

“Джетс” (23-16-4) одержали вторую победу за семь матчей (2-3-2).

“Он выглядел отлично, – сказал о Ковальчуке Кэри Прайс, сделавший 24 сэйва. – Знаете, он очень рад оказаться здесь. Он заражает команду энтузиазмом, и мы очень рады его приходу”.

В возрасте 36 лет и 266 дней Ковальчук стал третьим по возрасту игроком, набравшим очко в дебютной игре за “Монреаль”.