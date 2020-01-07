Обзор четвёртого игрового дня на Рождественском турнире в Минске

Сегодня, 6 января, в рамках четвёртого игрового дня на международном Рождественском турнире на приз президента Республики Беларусь Россия и Беларусь выиграли путевки в финал турнира, ОАЭ и Финляндия поспорят за «бронзу», а команда из Украины завоевала пятое место на турнире.

Полуфиналы

Финляндия – Россия – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

В первом полуфинальном поединке россияне встречались с командой Финляндии и победили со счетом 5:2. Лучшими игроками этой встречи признаны Аки Уусикартано (Финляндия) и Денис Карцев (Россия). На групповом этапе нынешнего турнира российская команда обыграла сборные Балтии (14:5) и Германии (8:1). В прошлые годы российская команда трижды выигрывала минский Рождественский турнир (2007, 2011, 2015).

Беларусь – ОАЭ – 9:5 (3:1, 4:3, 2:1)

Хозяева турнира сразу пошли вперед, но быстро добиться успеха им не удалось. Однако на 8-й минуте белорусы все же сумели выйти вперед после точного броска Александра Макрицкого. Еще через 5 минут Александр Рядинский с передачи Александра Лукашенко удвоил результат. Затем капитан хозяев Олег Антоненко забросил третью шайбу, после чего форвард гостей Артур Зайнутдинов отквитал один гол.

Почти сразу после перерыва белорусы отличились дважды подряд – сначала цели достиг точный бросок Александра Лукашенко, а затем успеха добился Александр Кулаков. Гости не остались в долгу и вскоре играющий тренер команды ОАЭ белорусский специалист Артем Сенкевич, Лука Вукоя и, реализовавший буллит Артур Зайнутдинов, сократили разрыв до минимума – 5:4.

Пропустив 3 шайбы подряд, белорусские хоккеисты активизировались и за минуту до второго перерыва Андрей Михалев и Олег Антоненко сделали счет 7:4. В начале заключительной трети матча после паса Александра Лукашенко эффектную шайбу забросил Михаил Грабовский. Потом они поменялись ролями – Александр Лукашенко поразил ворота дальним броском после передачи Михаила Грабовского. Гости ответили голом Артема Сенкевича.

За 9-12-е места

Швейцария – Сборная Балтии – 8:9 (1:2, 1:3, 6:4)

Достаточно напряжённый матч провели обе команды, то выходя вперед, то вновь сравнивая счёт. К слову, голевая перестрелка шла на протяжении всего поединка.

Стоит отметить, что сборная команда Швейцарии на этом турнире так и не выиграла ни одного поединка.

США – Китай – 12:4 (7:0, 4:4, 1:0)



Встреча завершилась уверенной победой американских хоккеистов со счетом 12:4. По итогам этого матча команда США заняла 10-е место на турнире, а китайцы разместились на 12-й строчке.

За 5-8-е места

Украина – Германия – 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Украинцы завершили свои выступления на турнире на положительной ноте, разгромно обыграв команду Германии. И хоть немцы сумели первыми открыть счёт в матче, однако эта шайба так и осталась единственной для них в этой встрече. В свою очередь, украинцы забросили 9 шайб в ворота Германии и заняли пятое место на турнире.

Отметим, что дублями в составе украинцев отметилисьИван ЛарионовиРоман Сальников.

Сборная ИИХФ – Сборная Балкан – 10:9 (1:5, 4:1, 5:3)

Сборная Международной федерации хоккея (IIHF) встречалась со сборной Балкан и победила со счетом 10:9. По итогам этого матча команда ИИХФ заняла шестое место на турнире, а Балканы закрепились на седьмой строчке.

Таким образом, за главную награду турнира 7 января поспорят хозяева и со сборной России. “Золотой” матч турнира начнется в 18:00, а в 12:00 сборные ОАЭ и Финляндии разыграют бронзовые награды.

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