Пять вопросов для Тайлера Бертуцци

Тайлер Бертуцци

Тайлер Бертуцци с нетерпением ждет шанса, который представится ему в конце этого месяца.

После 43 матчей нынешнего чемпионата 24-летний форвард является лучшим бомбардиром “Детройт Ред Уингз” (31=15+16), и в связи с этим он получил приглашение поехать на “Матч звезд НХЛ 2020 Honda”, который состоится на арене Enterprise Center в Сент-Луисе 25 января (26 января, 04:00 мск).

“Огромная честь представлять там “Ред Уингз”, – сказал Бертуцци после тренировки команды в Чикаго в субботу. – Там соберутся выдающиеся хоккеисты. Незабываемый опыт. Я проведу там всего три дня и постараюсь ничего не упустить”.

Бертуцци проводит на высоком уровне очередной сезон. В 73 играх прошлого чемпионата он записал на свой счет 47 (21+26) очков. Нападающий выделяется в составе команды, выигравшей десять матчей из 43 (10-30-3) в нынешнем сезоне и занимающей перед матчем против “Монреаль Канадиенс” во вторник (среду, 03:30 мск) последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Участие в “Матче звезд” дает Бертуцци шанс продемонстрировать свое мастерство и поучиться у других игроков лиги.

“Там будет много звезд НХЛ, – говорит он. – Приятно выйти на лед с ними, познакомиться, узнать, что они думают, завести новых друзей”.

Итак, пятерка вопросов для Тайлера Бертуцци.

– Что у вас получилось в текущем сезоне?

– Надо отдать должное моим партнерам. Мы стараемся играть просто, ничего не придумывать, не ошибаться и надеемся, что такой подход даст результат. Я приобретаю опыт, провожу очередной сезон, чувствую себя уверенно. Стараюсь держать шайбу, играть в пас.

– После травмы Энтони Манты в декабре в первой тройке часто менялись игроки. Там играли Робби Фаббри, Даррен Хелм. Но ваша связка с Диланом Ларкином оставалась неизменной. Как вам удалось добиться такого взаимопонимания?

– Мне нравится играть с Ларксом (Ларкиным). По катанию с ним мало кто может сравниться. Он всегда может найти выход из любой ситуации, отлично понимает игру, выкладывается на сто процентов. Мне нравится играть с ним.

– Нынешний сезон складывается для вас стабильно. Но был период с 23 ноября по 12 декабря, когда вы не смогли забить в девяти играх. Тогда вы отдали три голевые передачи. Как вам удалось сохранить позитивный настрой, несмотря на то, что шайба не шла в ворота?

– Не стоит зацикливаться на этом. Такие мысли могут угробить кого угодно. Надо выходить на игры, работать и тогда все получится. Со мной так и было, я снова стал забивать и приносить пользу команде.

– Нынешний сезон складывается неудачно для “Ред Уингз”. Вы верите в будущее команды?

– Конечно, мы не этого ожидали. Я готовился к сезону, думая, что мы будем бороться за место в розыгрыше Кубка Стэнли, рассчитывали, что улучшим результат прошлого чемпионата. У нас по-прежнему есть пол-сезона на то, чтобы исправить ситуацию. У нас сейчас перестройка, которая займет время. У нас много молодых и перспективных ребят. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что станем хорошей командой.

– Ваш дядя Тодд Бертуцци долго играл в НХЛ. Как часто вы обсуждаете с ним ваши достижения в лиге?

– В основном такое было, когда я играл в ОХЛ (молодежная Хоккейная лига Онтарио). Он давал мне советы, подсказывал. Сейчас мы говорим в основном о жизни, когда пересекаемся. Иногда он приходит на стадион, чтобы подготовить материал для радио. Так что мы видимся.