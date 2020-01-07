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Хоккей

“Торонто” – “Эдмонтон” (4:6): Макдэвид сделал шоу

Николай ПисаревНет комментариев
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Макдэвид обводит Райлли

Шикарный гол и три передачи Коннора Макдэвида позволили “Эдмонтону” (23-17-5) до четырех матчей продлить серию без поражений в основное время. А такого же рода серия “Торонто” прервалась на отметке в 10 встреч.

“Очень приятное чувство. При мне мы на этой арене еще ни разу не выигрывали”, – сказал Макдэвид, выросший в пригороде Торонто и увеличивший личный счет до 69 (24+45) очков.

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Также по голу и передаче у “Ойлерз” оформили Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон, а Майк Смит сделал 32 сэйва.

В составе “Торонто” (24-15-5) голом и передачей отметился Пьер Энгвалль, а Остон Мэттьюз забил в пятый раз за пять матчей. Фредерик Андерсен пропустил три шайбы с 19 бросков и на второй минуте второго периода был заменен на Майкла Хатчинсона, который справился с 13 бросками из 16.

Источник: nhl.ru
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