“Торонто” – “Эдмонтон” (4:6): Макдэвид сделал шоу

Макдэвид обводит Райлли

Шикарный гол и три передачи Коннора Макдэвида позволили “Эдмонтону” (23-17-5) до четырех матчей продлить серию без поражений в основное время. А такого же рода серия “Торонто” прервалась на отметке в 10 встреч.

Эдмонтон Ойлерз – Торонто Мэйпл Лифс – 6:4 (1:0, 3:3, 2:1)Коннор #LetsGoOilers Макдэвид – 4 (1+3) очка, включая шикарный гол в 3-м периоде и Леон Драйзайтль – 2 (1+1) обрывают беспроигрышную серию Торонто в основное время из 10 матчей (9-0-1)📺📊 https://t.co/oAxTCG7XBF pic.twitter.com/uYW5GWAaxy — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

“Очень приятное чувство. При мне мы на этой арене еще ни разу не выигрывали”, – сказал Макдэвид, выросший в пригороде Торонто и увеличивший личный счет до 69 (24+45) очков.

Также по голу и передаче у “Ойлерз” оформили Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон, а Майк Смит сделал 32 сэйва.

В составе “Торонто” (24-15-5) голом и передачей отметился Пьер Энгвалль, а Остон Мэттьюз забил в пятый раз за пять матчей. Фредерик Андерсен пропустил три шайбы с 19 бросков и на второй минуте второго периода был заменен на Майкла Хатчинсона, который справился с 13 бросками из 16.