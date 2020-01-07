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Хоккей

В чемпионате Беларуси состоялись очередные поединки (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Неман – Шахтер – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

В Грондо хозяева прибили крепкий «Шахтер», зарядившись позитивными эмоциями накануне отправки в Данию. Победу «Неману» принесли три рабочих гола и один с ноткой удачи – на 27-й минуте шайба предательски скользнула в джерси Максима Малютина, а оттуда в сетку. Репетиция перед стартом в финале Континентального кубка явно удалась, а еще вновь подняла команду на первую строчку.

Пинские ястребы – Химик – 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

В начале встречи в Пинске хозяева помогли гостям почувствовать вкус атаки, заработав парочку удалений, а во втором периоде все было с точностью до наоборот. Пускай ни те, ни другие в большинстве не забросили, но по инерции добились своего: «Химик» повел 2:0, «ястребы» проявили характер и отыгрались. Бонусное очко в овертайме забрали гости. Интересно, что все три шайбы влетели в ворота Максима Хмыза, тогда как Артем Шпилев за отведенные ему почти полчаса не пропустил ни разу.

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Лида – Могилев – 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Согласно статистике, «рыцари» нанесли по воротам гостей 50 бросков, 48 из которых отразил голкипер «Могилева» Владислав Карачун, на что «львы» ответили только 24-мя. По игре преимущество хозяев не выглядело столь ощутимым, но шансы на успех у них определенно были, даже при счете 2:4. На 51-й минуте в буллитной дуэли Карачуна и Чирвы победителем вышел первый, после чего могилевчане без особых потрясений довели матч до победы.

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Брест – Локомотив – 4:3 ПБ (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Один из лидеров «Локомотива» Андрей Филичкин пропустил больше месяца из-за травмы, вернулся в строй – и сразу же забросил, всего через 8:27 после старта матча. К 34-й минуте Дмитрий Колышкин довел преимущество оршанцев до трех шайб, а отыграться с 0:3 в матче с первой командой сезона в экстралиге «Б» – нечто из разряда фантастики.

Но «Брест» сделал это! Причем сделал всего за 138 секунд, когда на оршанских хоккеистов нашло необъяснимое затмение. Они внезапно выключились из игры, едва не позволив сопернику и вовсе выйти вперед. Нажитое большими усилиями преимущество пошло по ветру, а в серии буллитов Сергей Степанов не сумел взять ни одного броска. Во второй половине матча подопечные Игоря Жилинского не были похожи сами на себя.

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«Локомотив» подпустил брестчан на расстояние четырех очков, а «Могилев» уже буквально дышит в спину – «львов» от первого места отделяет всего один балл. Турнир в группе 2 продолжится в среду: «железнодорожники» отправятся в Лиду, «Могилев» – в Пинск, а «Химик» – в Брест.

По материалам сайта hockey.by

Источник: uhl.ua
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