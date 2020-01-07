В чемпионате Беларуси состоялись очередные поединки (видео)

В Грондо хозяева прибили крепкий «Шахтер», зарядившись позитивными эмоциями накануне отправки в Данию. Победу «Неману» принесли три рабочих гола и один с ноткой удачи – на 27-й минуте шайба предательски скользнула в джерси Максима Малютина, а оттуда в сетку. Репетиция перед стартом в финале Континентального кубка явно удалась, а еще вновь подняла команду на первую строчку.
В начале встречи в Пинске хозяева помогли гостям почувствовать вкус атаки, заработав парочку удалений, а во втором периоде все было с точностью до наоборот. Пускай ни те, ни другие в большинстве не забросили, но по инерции добились своего: «Химик» повел 2:0,«ястребы» проявили характер и отыгрались. Бонусное очко в овертайме забрали гости. Интересно, что все три шайбы влетели в ворота Максима Хмыза, тогда как Артем Шпилев за отведенные ему почти полчаса не пропустил ни разу.
Согласно статистике, «рыцари» нанесли по воротам гостей 50 бросков, 48 из которых отразил голкипер «Могилева» Владислав Карачун, на что «львы» ответили только 24-мя. По игре преимущество хозяев не выглядело столь ощутимым, но шансы на успех у них определенно были, даже при счете 2:4. На 51-й минуте в буллитной дуэли Карачуна и Чирвы победителем вышел первый, после чего могилевчане без особых потрясений довели матч до победы.
Один из лидеров «Локомотива» Андрей Филичкин пропустил больше месяца из-за травмы, вернулся в строй – и сразу же забросил, всего через 8:27 после старта матча. К 34-й минуте Дмитрий Колышкин довел преимущество оршанцев до трех шайб, а отыграться с 0:3 в матче с первой командой сезона в экстралиге «Б» – нечто из разряда фантастики.
Но «Брест» сделал это! Причем сделал всего за 138 секунд, когда на оршанских хоккеистов нашло необъяснимое затмение. Они внезапно выключились из игры, едва не позволив сопернику и вовсе выйти вперед. Нажитое большими усилиями преимущество пошло по ветру, а в серии буллитов Сергей Степанов не сумел взять ни одного броска. Во второй половине матча подопечные Игоря Жилинского не были похожи сами на себя.
«Локомотив» подпустил брестчан на расстояние четырех очков, а «Могилев» уже буквально дышит в спину – «львов» от первого места отделяет всего один балл. Турнир в группе 2 продолжится в среду: «железнодорожники» отправятся в Лиду, «Могилев» – в Пинск, а «Химик» – в Брест.