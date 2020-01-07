Ветеранская сборная Беларуси – победитель ХVI Рождественского турнира в Минске

Сегодня, 7 января, в Минске состоялся финал международного Рождественского турнира на приз президента Республики Беларусь, в рамках которого встретились Беларусь и Россия.

Хозяева с первых минут матча сделали ставку на активный хоккей. Белорусам принесли успех броски Алексея Баранова, который открыл счет в матче, и Михаила Грабовского, отличившегося во втором периоде. Россияне ответили голом Константина Косянчука.

В третьем периоде игра приобрела выжидательный характер, хоккеисты обеих дружин старались исключить ошибки в своих действиях, ведь любая оплошность могла быть фатальна. Впрочем, россияне, которых ситуация вынуждала отыгрываться, гостили на половине площадки белорусов чуть чаще. Но гол вновь забили белорусы, реализовавшие большинство. Александр Кулаков после паса Игоря Брикуна на 16-й минуте третьего периода забросил третью шайбу в ворота российской дружины. Отодвинув игру от своих ворот, белорусская команда отличилась еще раз. Упрочил преимущество ледовой дружины Президента Андрей Глебов – 4:1, установивший окончательный счет в матче.

Лучшими игроками финала были признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Отметим, что хоккеисты сборной Объединенных Арабских Эмиратов обыграли финнов со счетом 3:2 и стали бронзовыми призерами XVI Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси

По материалам сайта БЕЛТА