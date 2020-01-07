Ветеранская сборная Украины заняла пятое место на Рождественском турнире

Сегодня, 6 января, ветеранская сборная Украины сыграла свой заключительный поединок на международном Рождественском турнире на приз республики Беларусь в Минске, сразившисьсо сборной Германии за пятое место соревнований.

Матч обе команды начали очень уверенно, желая завершить турнир на позитивной ноте. Первыми отличиться вышло у сборной Германии, однако уже спустя несколько минут в большинствев немецкие ворота забросил Иван Ларионов и сравнял цифры на табло.

А под конец периода украинцы словили кураж и с мощным броском Александра Победоносцева на первый перерыв ушли с минимальным преимуществом.

Второй период украинцы тоже оставили за собой, отправив в ворота Германии ещё три шайбы и окончательно сняли вопрос о победителе матча.

В заключительном отрезке встрече коллектив Александра Сеуканда только утвердил своё лидерство в этом матче, отправив в ворота немцев ещё четыре шайбы. Отметим, что дублем в составе украинцев отметился Иван ЛарионовиРоман Сальников.



Украина – Германия 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)