Ветеранская сборная Украины заняла пятое место на Рождественском турнире

Сегодня, 6 января, ветеранская сборная Украины сыграла свой заключительный поединок на международном Рождественском турнире на приз республики Беларусь в Минске, сразившисьсо сборной Германии за пятое место соревнований.
Матч обе команды начали очень уверенно, желая завершить турнир на позитивной ноте. Первыми отличиться вышло у сборной Германии, однако уже спустя несколько минут в большинствев немецкие ворота забросил Иван Ларионов и сравнял цифры на табло.
А под конец периода украинцы словили кураж и с мощным броском Александра Победоносцева на первый перерыв ушли с минимальным преимуществом.
Второй период украинцы тоже оставили за собой, отправив в ворота Германии ещё три шайбы и окончательно сняли вопрос о победителе матча.
В заключительном отрезке встрече коллектив Александра Сеуканда только утвердил своё лидерство в этом матче, отправив в ворота немцев ещё четыре шайбы. Отметим, что дублем в составе украинцев отметился Иван ЛарионовиРоман Сальников.