“Айлендерс” – “Колорадо” (1:0): Варламову очень приятно

Варламов начеку

Первая встреча Семена Варламова с бывшей командой сложилась лучше не придумаешь. Он отразил все 32 броска и переиграл “Колорадо”, где провел предыдущие восемь лет. Это второй в сезоне и 27-й в карьере шатаут российского вратаря. Благодаря этому, а также единственной шайбе Андерса Ли в третьем периоде, “Айлендерс” (26-12-3) удалось прервать серию из четырех домашних поражений (0-3-1).

Колорадо Эвеланш – Нью-Йорк Айлендерс – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)🥅 Варламов всухую побеждает бывший клуб🕒 2-й шатаут Семена в сезоне, 27-й в карьере📺📊 https://t.co/RB0JNAVm62 pic.twitter.com/OL7pNZaR6r — NHL.RU (@nhlru) January 7, 2020

“Врать не буду, мне очень приятно, – сказал Варламов. – Обыграть “Колорадо” со счетом 1:0 – это круто. Ведь это, наверное, лучшая атакующая команда лиги”.

Перед игрой Варламов говорил, что готовится к встрече с бывшей командой как к обычному матчу, но после признался, что день все же был особенным и против бывших партнеров он сыграл со странными чувствами.

“По его реакции после матча можно было понять, что для него это значит, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – У него там много друзей, в этой команде у него были хорошие результаты. Первый матч против бывших партнеров всегда необычный. Очень хочется выиграть. И сегодня он играл фантастически, сделав для этого все необходимое”.

Во втором периоде Варламов обокрал защитника Райана Грэйвза при выходе “два в один”, в третьем остановил опасный бросок Габриэля Ландескога, а под финальную сирену оформил сэйв после броска Нэйтана Маккиннона.

“Варли стоял на голове, – сказал Ли. – У соперника очень талантливая команда”.

“Колорадо” (25-14-4) не смог продлить победную серию до двух матчей. За шесть минут до конца второго периода Никита Задоров поразил ворота Варламова, но шайба была отменена после успешного протеста Тротца на офсайд. В воротах “Эвеланш” достойно смотрелся Павел Францоуз, сделавший 32 сэйва.

“Варламов был первой звездой матча, но ненамного от него отстали наши видео-тренеры (Мэтт Де Мадо и Кори Смит), увидевшие офсайд”, – заявил Тротц.