“Анахайм” – “Нэшвилл” (5:4 Б): 10-матчевая серия Йоси

Роман Йоси

Роман Йоси сделал одну передачу и продлил рекордную для защитников “Нэшвилла” результативную серию до 10 игр, но это помогло его команде набрать только одно очко. За время серии Йоси забил семь голов и сделал 11 передач.

“Нэшвилл” проигрывал после двух периодов 2:4, смог сравнять счет, но уступил в серии буллитов, где решающую попытку реализовал капитан “Анахайма” Райан Гецлаф. “Предаторз” (19-15-7) в последних пяти играх побеждали только один раз (1-3-1). Дублем в их составе отметился Крэйг Смит, а вратарь Юсе Сарос отразил 43 броска.

Самым результативным игроком “Анахайма” (17-20-5) стал Адам Хенрик, забивший два гола и сделавший передачу. Гецлаф также отметился тремя пасами. В последних 14 матчах (5-8-1) “Дакс” лишь однажды побеждали в основное время.

Во втором периоде “Анахайм”, уступая 1:2, забросил три шайбы за 4:48.