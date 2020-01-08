“Аризона” – “Филадельфия” (6:2): дубль Келлера, травма Раанты

Клейтон Келлер

Два гола Клейтона Келлера помогли “Аризоне” (24-16-4) продлить победную серию до трех матчей, однако игру “Койотиз” пришлось завершать без получившего травму нижней части тела вратаря Антти Раанты, который за два периода отразил все 17 бросков. Заменивший его Эдин Хилл сделал 10 сэйвов. В числе травмированных у “Койотиз” уже находится голкипер Дарси Кюмпер. Тренер Рик Токкет сказал, что Раанта сам пожелал выйти из игры, потому что почувствовал дискомфорт.

“Аризона” забила три гола в первом периоде за отрезок в 3:42, а за секунду до конца второго периода сделала счет 4:0, что решило исход встречи.

“Филадельфия” (22-15-5) в рамках продолжающегося шестиматчевого турне сыграла 1-4-0. Вратарь Картер Харт потерпел седьмое подряд поражение в гостях, а в первом периоде был заменен на Брайана Эллиотта. Защитник Иван Проворов завершил встречу с полезностью минус-3, а Михаил Воробьев в состав “Флайерз” не попал.