Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Аризона” – “Филадельфия” (6:2): дубль Келлера, травма Раанты
Хоккей

“Аризона” – “Филадельфия” (6:2): дубль Келлера, травма Раанты

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Клейтон Келлер

Два гола Клейтона Келлера помогли “Аризоне” (24-16-4) продлить победную серию до трех матчей, однако игру “Койотиз” пришлось завершать без получившего травму нижней части тела вратаря Антти Раанты, который за два периода отразил все 17 бросков. Заменивший его Эдин Хилл сделал 10 сэйвов. В числе травмированных у “Койотиз” уже находится голкипер Дарси Кюмпер. Тренер Рик Токкет сказал, что Раанта сам пожелал выйти из игры, потому что почувствовал дискомфорт.

Читайте также:  "Чикаго" подписал новый контракт с Перлини

“Аризона” забила три гола в первом периоде за отрезок в 3:42, а за секунду до конца второго периода сделала счет 4:0, что решило исход встречи.

“Филадельфия” (22-15-5) в рамках продолжающегося шестиматчевого турне сыграла 1-4-0. Вратарь Картер Харт потерпел седьмое подряд поражение в гостях, а в первом периоде был заменен на Брайана Эллиотта. Защитник Иван Проворов завершил встречу с полезностью минус-3, а Михаил Воробьев в состав “Флайерз” не попал.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Лос-Анджелес” – “Нэшвилл” (1:4): второй в карьере гол Тренина

“Анахайм” – “Нэшвилл” (5:4 Б): 10-матчевая серия Йоси

Польский клуб расстался с украинским хоккеистом

“Чикаго” – “Детройт” (4:2): четыре подряд гола “Блэкхокс”

“Айлендерс” – “Колорадо” (1:0): Варламову очень приятно

Закрыть