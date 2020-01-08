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Хоккей

“Баффало” – “Флорида” (3:2): Бобровский не доиграл до конца

Николай ПисаревНет комментариев
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Бобровский пропускает

“Баффало” (19-17-7) забил три гола Сергею Бобровскому с семи бросков и к началу второго периода повел 3:0, чего оказалось достаточно для второй победы подряд. Форвард “Сэйбрз” Сэм Рейнхарт забил гол и сделал передачу, Маркус Юханссон сделал два паса, а Линус Уллмарк отразил 32 броска.

В составе “Флориды” (21-15-5) по голу забили Майк Матисон и Евгений Дадонов. Для российского нападающего гол стал пятым за последние семь игр. Заменивший Бобровского Крис Дриджер отразил все 11 бросков.

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“На той стадии игры соперник не проводил много времени в нашей зоне, так что у него (Бобровского) не было достаточной нагрузки, чтобы войти в игру. Ну и третий гол мне не понравился”, – сказал тренер “Пантерз” Джоэл Кенневилль.

Источник: nhl.ru
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