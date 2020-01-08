“Чикаго” – “Детройт” (4:2): четыре подряд гола “Блэкхокс”

Адам Боквист

“Детройт” забил два гола в первом периоде, на что “Чикаго” (19-18-6) ответил четырьмя безответными шайбами и одержал шестую победу в последних восьми матчах. Победный гол в середине третьего периода забил новичок Адам Боквист, для которого он стал вторым в сезоне.

В воротах “Блэкхокс” впервые с 23 декабря с первых минут появился Кори Кроуфорд, сделавший 19 сэйвов. Последний раз он играл против “Нью-Джерси” (1:7), когда пропустил четыре шайбы с 20 бросков.

“Детройт” (10-30-3) потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах. По шайбе у “Ред Уингз” забросили Филип Задина и Люк Гленденинг, а Джимми Ховард сделал 23 сэйва и потерпел свое шестое подряд поражение.