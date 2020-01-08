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Хоккей

Дмитрий Пидгурский: «Доволен самоотдачей ребят, как-то давно у нас так не загорались глаза»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер херсонского «Днепра» Дмитрий Пидгурский прокомментировал результат очного поединка «Днепр» – «Донбасс» (3:2).

«Конечно, результатом я доволен. Содержанием игры я не доволен. Сегодня было видно, как ребята бились с самоотдачей. Пришлось, конечно, несколько человек посадить, потому что хочется, чтобы отдавались все на сто процентов.

Кадровые перестановки? Это всегда рабочий процесс: кто-то травму получает, кто-то выпадает по другим причинам. Думаю, что травмированные усилят команду, когда выздоровеют».

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По материалам сайта ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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