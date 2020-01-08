Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Лос-Анджелес” – “Нэшвилл” (1:4): второй в карьере гол Тренина
Хоккей

“Лос-Анджелес” – “Нэшвилл” (1:4): второй в карьере гол Тренина

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Яков Тренин

“Нэшвилл” (19-15-6) прервал серию из трех поражений благодаря голам четырех разных игроков и двум передачам Романа Йоси, который продлил результативную серию до рекордных в карьере девяти встреч. 23 сэйва у “Предэйторз” сделал Пекка Ринне, а по шайбе забросили Рокко Гримальди, Райан Джохансен, Яков Тренин и Крэйг Смит. Российский форвард провел первый матч с 19 декабря и в третьем периоде забил свой второй гол в НХЛ, подставив клюшку под бросок от синей линии. Все голы “Нэшвилл” забил сразу после выигранных вбрасываний.

Читайте также:  "Анахайм" обменял в "Миннесоту" Оберга

“Лос-Анджелес” (17-22-4) потерпел пятое поражение в семи последних поединках (2-4-1). Единственную шайбу “Кингз” забросил Алекс Айафэлло, продливший результативную серию до шести матчей. Голкипер Джек Кэмпбелл пропустил четыре гола с 34 бросков.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Анахайм” – “Нэшвилл” (5:4 Б): 10-матчевая серия Йоси

Польский клуб расстался с украинским хоккеистом

“Чикаго” – “Детройт” (4:2): четыре подряд гола “Блэкхокс”

“Айлендерс” – “Колорадо” (1:0): Варламову очень приятно

Ветеранская сборная Беларуси – победитель ХVI Рождественского турнира в Минске

Закрыть