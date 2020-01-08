Сборная Нидерландов стала третьим соперником украинских хоккеистов в олимпийской квалификации (видео)

Последним соперником сборной Украины по 3-му раунду предквалификации кОлимпийским играм-2022стала командаНидерландов.
Голландцы в среду в Барселоне доиграли свойперенесенный из-за проблем со льдомматч против сборной Испании и победили со счетом 5:3.
Таким образом, группа, в которой сборная Украины выступить в феврале выглядит следующим образом: Группа Н (Нур-Султан, Казахстан). 6-9 февраля
Украина
Казахстан
Польша
Нидерланды
В финальный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель турнира в Казахстане.
Уже точно на Играх в Китае выступят восемь лучших сборных в рейтинге IIHF по итогам 2019-го года: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также автоматически место на Олимпийском турнире получат хозяева из сборной Китая. Еще три участника Игр-2022 определятся после завершения квалификации в августе 2020-го года. Напомним, что национальная сборная Украина участвовала в Зимних Олимпийских играх только один раз в своей истории – в 2002-м году в американском Солт-Лейк-Сити.