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Сборная Нидерландов стала третьим соперником украинских хоккеистов в олимпийской квалификации (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Последним соперником сборной Украины по 3-му раунду предквалификации кОлимпийским играм-2022стала командаНидерландов.
Голландцы в среду в Барселоне доиграли свойперенесенный из-за проблем со льдомматч против сборной Испании и победили со счетом 5:3.

Олимпийская квалификация. Группа L:

Нидерланды– Испания 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Бизон (Вогелаар, Стемфер) – 03:12, 1:1 – Рубио (Убьето, Гонсалес – бол.) – 10:46, 1:2 – Фернандес-Пола (Гранелль) – 23:09, 2:2 – де Хондт (Бисон, Стемфер) – 23:26, 3:2 – де Бонт (ван дер Шуйт, Бастингс) – 29:04, 3:3 – Рубио (Гранелль, Хименес – бол.) – 34:13, 4:3 – ван дер Шуйт (де Бонт) – 43:55, 5:3 – Стемфер (де Хондт) – 59:43,
Вратари:Мейердрес – Алькаин.

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Таким образом, группа, в которой сборная Украины выступить в феврале выглядит следующим образом:
Группа Н (Нур-Султан, Казахстан). 6-9 февраля

Украина

Казахстан

Польша

Нидерланды

В финальный раунд олимпийского отбора выйдет только победитель турнира в Казахстане.
Уже точно на Играх в Китае выступят восемь лучших сборных в рейтинге IIHF по итогам 2019-го года: Канада, Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. Также автоматически место на Олимпийском турнире получат хозяева из сборной Китая. Еще три участника Игр-2022 определятся после завершения квалификации в августе 2020-го года.

Напомним, что национальная сборная Украина участвовала в Зимних Олимпийских играх только один раз в своей истории – в 2002-м году в американском Солт-Лейк-Сити.

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По материалам сайта XSPORT

Источник: uhl.ua
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